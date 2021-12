Ρεκόρ Γκίνες – Ντόλι Πάρτον: Τίποτε δεν τη σταματά στα 75 της

Τίποτα δεν φαίνεται να σταματά την Dolly Parton, η οποία στα 75 της χρόνια κατάφερε να σπάσει όχι ένα, αλλά τρία ρεκόρ Γκίνες. Σύμφωνα με video η καλλιτέχνις της country «έσπασε» τα ρεκόρ για τις περισσότερες δεκαετίες, επτά συνολικά, και τις περισσότερες νούμερο 1 επιτυχίες (25) στο chart Billboard U.S. Hot country Songs για γυναίκα καλλιτέχνη. Κατέρριψε, επίσης, και ένα από τα δικά της ρεκόρ: τις περισσότερες επιτυχίες στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατηγορία Hot Country Songs από γυναίκα καλλιτέχνη με 109 επιτυχίες. Το 2018 η Dolly Parton είχε βραβευτεί ξανά, έχοντας σημειώσει τις περισσότερες επιτυχίες στο Hot Country Songs του Billboard, ενώ είχε βρεθεί σε αρκετές δεκαετίες στο Top 20.

Η Sarah Casson, από τα ρεκόρ Γκίνες, είπε ότι η Dolly είναι «ένας από τους λίγους μουσικούς καλλιτέχνες στην ιστορία με αυτόν τον βαθμό διατηρούμενης δύναμης». H ίδια δήλωσε συγκινημένη και ευγνώμων: «Αυτές είναι οι περιπτώσεις που σε κάνουν ταπεινό και ευγνώμων για όσα έχουν συμβεί. Δεν είχα ιδέα ότι θα βρισκόμουν στο Guinness World Records τόσες φορές. Είμαι κολακευμένη και είναι τιμή μου. Είχα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Σας ευχαριστώ όλους εσάς και εκείνους που με βοήθησαν να έχω όλα αυτά».

Congratulations to country music icon @DollyParton who's achieved three new records! pic.twitter.com/YvsXJo5SY3

— Guinness World Records (@GWR) December 16, 2021