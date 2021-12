Φωτιά σε πολυκατοικία – Αμερική: Έφηβοι κρεμόντουσαν από τα παράθυρα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Alphabet City του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με μια «προχωρημένης έκτασης πυρκαγιά» στον τέταρτο όροφο με αρκετούς ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στις φλόγες.

Δραματικά πλάνα αποτύπωσαν τη φωτιά να ξεπηδά από τα παράθυρα του κτιρίου, καθώς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έμοιαζαν να προσκολλώνται σε σωλήνες έξω από το κτίριο σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι προσπάθειες δύο εφήβων να κρέμονται από τα παράθυρα του τετάρτου ορόφου, καθώς οι μαύροι καπνοί σκεπάζουν τον όροφο του κτιρίου.

FDNY Assistant Chief Michael Ajello provides an update from this morning’s 2-alarm fire at 118 Avenue D in Manhattan. Read more https://t.co/cJf3G82g0W pic.twitter.com/fyaAFARQiB

— FDNY (@FDNY) December 16, 2021