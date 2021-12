Τυφώνας Ράι – Φιλιππίνες: Τα σάρωσε όλα – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Σε 31 εκτιμάται πως έχουν ανέλθει οι νεκροί σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Φυσικών Καταστροφών στις Φιλιππίνες. Ο απολογισμός είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με μια ημέρα πριν, καθώς τα σωστικά συνεργεία έχουν προσεγγίσει τις πληγείσες περιοχές και οι τηλεπικοινωνίες έχουν αποκατασταθεί. Τέσσερις είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ 27 άνθρωποι θεωρείται ότι σκοτώθηκαν από τον τυφώνα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία. Ο Ράι είναι ο 15ος τυφώνας που πλήττει αυτή τη χρονιά το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων και μεταξύ των πιο φονικών.

Ο τυφώνας Ράι ξερίζωσε δέντρα, προκάλεσε την κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης αλλά και πλημμύρες σε πολλά χωριά του αρχιπελάγους. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους την Πέμπτη. Εξαιτίας του τυφώνα διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες σε κάποιες περιοχές, ενώ ξηλώθηκαν και στέγες κτιρίων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι οι τυφώνες γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί, καθώς ενισχύονται όσο επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

The death toll from a typhoon that slammed into the Philippines rose, and its president feared it could climb further as authorities assess the devastation caused by one of the strongest tropical storms to hit the country this year https://t.co/voKuyZy7Q8 pic.twitter.com/LFQjsuAOxV

— Reuters (@Reuters) December 17, 2021