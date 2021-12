Εμβολιασμός παιδιών – Πορτογαλία: Άγιος Βασίλης και νοσοκόμες ντυμένες Ρούντολφ

Νοσοκόμες ντυμένες Ρούντολφ χόρεψαν στους χριστουγεννιάτικους ρυθμούς παρέα με τον Άγιο Βασίλη σε εμβολιαστικό κέντρο της Λισαβόνας, καθώς σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί για τα παιδιά κατά του κορωνοϊού. Η υγειονομική αρχή της Πορτογαλίας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το εμβόλιο Pfizer-BioNTech για τα παιδιά ηλικίας πέντε έως 11 ετών. «Αν δεν εμβολιαστώ, έχω περισσότερες πιθανότητες να πάθω COVID-19 και δεν το θέλω», είπε ο 10χρονος Martim. Ο πατέρας του πρόσθεσε πως είναι «Είναι σημαντικό για όλους, για τον κόσμο, για τη χώρα, να υπάρχει το εμβόλιο ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προστατεύονται». Νοσοκόμες που φορούσαν στολές Ρούντολφ αλλά και κόκκινες μύτες είπαν ότι προσπαθούσαν απλά να απαλύνουν τον φόβο των παιδιών.

«Είναι μια εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού σε ένα αφιλόξενο κτίριο, έτσι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον ώστε τα παιδιά να είναι λιγότερο ανήσυχα», δήλωσε η νοσοκόμα Paula Ramos. Καθώς τα παιδιά έφευγαν από το χώρο για να πάνε σπίτι, το προσωπικό μοίρασε καραμέλες και τους έδωσε πολύχρωμα αυτοκόλλητα που έγραφαν: «Έχω εμβολιαστεί!». Η Πορτογαλία, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο κατά του COVID-19 με το 87% του πληθυσμού των 10 εκατομμυρίων να είναι πλήρως εμβολιασμένο, αντιμετωπίζει τώρα μια αύξηση των κρουσμάτων, εν μέρει λόγω της μετάλλαξης Όμικρον.

Με πληροφορίες του Reuters

Santa made it to the Ajuda vaccination center on the day children aged 5-11 start getting their COVID-19 shots in Portugal ❤️ pic.twitter.com/Cic4Pz3r0U

