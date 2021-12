Ζώδια ρούχα: Δες τι σου πηγαίνει αναλόγως με το αστρολογικό σου σύμβολο

Πολλοί ερμηνεύουν την καθημερινότητα με βάση τις αστρολογικές προβλέψεις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι μια πρακτική που δεν κρατάει μόνο χρόνια, αλλά και αιώνες θα μπορούσε να τολμήσει να πει κάποιος. Επίσης, βάσει ζωδίου, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο πολλοί άνθρωποι να εξηγούν ακόμα και στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου που ίσως μόλις ξεκινούν να γνωρίζουν.

Ακόμη, λοιπόν, και αν δεν πιστεύεις στην ενέργεια του σύμπαντος, σίγουρα συμφωνείς πως το καθένα από τα 12 ζώδια έχει τον δικό του χαρακτήρα, τις συνήθειες, τις τάσεις αλλά και τα ιδιαίτερα γούστα του, ανάλογα με το ωροσκόπιο του. Σε αυτό το κείμενο, λοιπόν, το πράγμα πάει λίγο πιο πέρα, γιατί σου δείχνει ποιο είναι το στυλ που σου ταιριάζει με γνώμονα το αστρολογικό σου σύμβολο.

Κριός

Τα Κριάρια αγαπούν να ντύνονται, όπως ακριβώς νιώθουν, δηλαδή γεμάτα αυτοπεποίθηση. Συνήθως επιλέγουν δυναμικά looks που μπορούν να τους συνοδέψουν στις άπειρες υποχρεώσεις τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ταύρος

Όπως πολύ καλά υποψιάζεστε οι Ταύροι είναι λάτρεις των διαχρονικών items και της άνεσης. Ποιοτικά κομμάτια, σε πολυτελείς υφές και κλασικούς συνδυασμούς είναι το every day uniform κάθε κομψού Ταύρου.

Δίδυμος

Παιδιά του αέρα, δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν ένα μποέμ, cool στιλ. Χρώματα και γραμμές αναμειγνύονται σε ένα cocktail στιλιστικών πληροφοριών. Τα σύνολα τους είναι πάντα updated, ενώ δεν λείπει και η sexy διάθεση.

Καρκίνος

Τα Καρκινάκια αγαπούν το ρομαντικό στιλ, σαν γνήσια ρομαντικές ψυχές. Τα κλασικά σύνολα είναι τα go to outfits για αυτούς, ενώ αγαπούν τα βολάν, τους μεγάλους γιακάδες και φυσικά τη δαντέλα.

ΛΕΩΝ

Λιοντάρια ίσον glam all the way. Θέλουν να ξεχωρίζουν παντού και πάντα, ενώ τα luxury items είναι must στην ντουλάπα μιας γνήσιας Λιονταρίνας. Τα εφαρμοστά και εντυπωσιακά ρούχα είναι για αυτούς καθημερινότητα και τα έντονα χρώματα χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις τους.

Παρθένος

Για τους Παρθένους το στιλ ισοδυναμεί με έναν ακόμη αγώνα που πρέπει να κερδίσουν. Κάθε τους look είναι φυσικά μελετημένο, καλοσιδερωμένο και απόλυτα ταιριαστό με τον σωματότυπό τους. Επιλέγουν oversized κομμάτια και statement χρώματα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Ζύγος

Εδώ η φράση κλειδί είναι το «μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος». Fashion lovers, ως γνήσια παιδιά της μόδας, οι Ζυγοί θέλουν να υιοθετήσουν τα πιο trendy outfits με οποιοδήποτε κόστος. Αγαπούν το ανατρεπτικό styling και οι εμφανίσεις τους εννοείται πως τραβούν όλα τα βλέμματα.

Σκορπιός

Οι πιο sexy εμφανίσεις του ζωδιακού ανήκουν δικαιωματικά στους Σκορπιούς, αφού δεν υπάρχει ζώδιο, που να μπορεί να χειριστεί το sexiness με καλύτερο τρόπο. Δέρμα, βινύλ και cut out λεπτομέρειες πρωταγωνιστούν σε πρωινά και βραδινά looks.

Τοξότης

Οι Τοξότες γνωρίζουν πολύ καλά τα δυνατά τους στοιχεία και φροντίζουν φυσικά να τα αναδεικνύουν. Δεν θα τους δεις ποτέ με ένα ρούχο που να μην κολακεύει το physic τους ή ένα χρώμα που να μην αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά τους, και δικαίως!

Αιγόκερως

Το office look δεν μπορεί παρά να είναι το στιλιστικό φετίχ των Αιγόκερων. Εμμονικοί με την καριέρα και την εξουσία, επιλέγουν σύνολα που φωνάζουν δύναμη και αυτοπεποίθηση. Σακάκια, ψηλοτάκουνα και classic cigarette παντελόνια είναι τα staples της γκαρνταρόμπας τους.

Υδροχόος

Ή αλλιώς «the trendsetters». Οι ίδιοι δεν ακολουθούν την μόδα, αλλά δημιουργούν μόδα. Τάσεις, προτάσεις και μπόλικο προσωπικό στιλ αναμειγνύονται στο πιο cool και stylish αποτέλεσμα, ενώ οι ντουλάπες τους είναι σίγουρα ένας μικρός θησαυρός.

Ιχθύς

Τα ψαράκια αγαπούν το mix and match. Καινούρια και vintage κομμάτια συγκροτούν ένα στιλ ανεπιτήδευτο και πρωτοποριακό, με τον δικό τους τρόπο. Έχουν προσωπικότητα στο styling, γεγονός που τους κάνει να ξεχωρίζουν στο δρόμο, no matter what.