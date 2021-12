Formula 1 Mercedes: Ένσταση για τα αποτελέσματα στο Άμπου Ντάμπι

Ένσταση κατέθεσε η Mercedes με δύο επίσημες διαμαρτυρίες για τα αποτελέσματα του Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι που μπορούν να αλλάξουν τον πρωταθλητή. Η γερμανική εταιρεία επικαλείται παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών από τη διεύθυνση του αγώνα.

Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν του 2021 μας χάρισε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε στην ιστορία. Ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο του αγώνα και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Όμως μετά τον αγώνα, η Mercedes κατέθεσε δύο διαφορετικές ενστάσεις για τα αποτελέσματα του Grand Prix. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η γερμανική φίρμα επικαλείται παραβίαση του Άρθρου 48.8 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1 από τον Μαξ Φερστάπεν στον 57ο γύρο. Οι αγωνοδίκες έχουν ήδη ζητήσει από τον Ολλανδό να παραβρεθεί στο γραφείο των αγωνοδικών.

Επιπλέον η Mercedes κατέθεσε ένσταση για την τελική κατάταξη του αγώνα επικαλούμενη παραβίαση του Άρθρου 48.12 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1.

