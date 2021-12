Φονικό για τη μάσκα – Μόσχα: «Μακελειό» έξω από ΚΕΠ

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν μεταξύ των οποίων και ένα παιδί από τα πυρά που εξαπέλυσε άνδρας μέσα σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Ρωσία. Ο δράστης συνελήφθη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από διένεξη που προκλήθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε από τον άνδρα που εισήλθε στο κέντρο να φορέσει την μάσκα του, εκείνος έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε πηγή του πρακτορείου. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε στο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte το περιστατικό όπως και ότι ο δράστης συνελήφθη.

Από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκε μια υπάλληλος του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών και ένας πολίτης -επισκέπτης. Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είναι δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα 10χρονο κοριτσάκι. Οι τραυματίες βρίσκονται αυτή την ώρα στο χειρουργείο. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. «Στην Μόσχα υπάλληλος της διεύθυνσης μεταναστών συνέλαβε τον δράστη που άνοιξε πυρ στο χώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ιρίνα Βολκ, επισημαίνοντας ότι ο δράστης είναι «ένας 45χρονος Μοσχοβίτης». Έχει ξεκινήσει έρευνα για φόνο.

#BREAKING #Moscow: 2 dead in shooting at office center after conflict about facemask. Suspected shooter detained by police

According to the interior ministry, the victims are a woman who worked at the centre and a visitor.#brSputniknews #BreakingNews #Russia pic.twitter.com/fLSuACIKXP

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) December 7, 2021