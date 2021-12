Επίθεση Ισραήλ – Συρία: Χτύπησε φορτίο με ιρανικά όπλα

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα ένα φορτίο ιρανικών όπλων που βρισκόταν σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λαττάκειας, στη δυτική Συρία, στην πρώτη ισραηλινή επίθεση εναντίον αυτών των στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Από την αρχή του πολέμου στη Συρία, το 2011, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα στο συριακό έδαφος, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο θέσεις των ιρανικών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ, που μάχεται στο πλευρό του καθεστώτος της Δαμασκού.

Οι ισραηλινοί πύραυλοι είχαν στόχο «ένα φορτίο ιρανικών όπλων στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων» στο εσωτερικό του λιμανιού, πράγμα που προκάλεσε «σφοδρές εκρήξεις και υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν θύματα», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, μια μκο που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχοθετεί το λιμάνι της Λαττάκειας, το κύριο λιμάνι της χώρας, από την αρχή της σύγκρουσης το 2011, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν.

«Γύρω στη 01:23 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με πυραύλους βάζοντας στόχο το χώρο απόθεσης εμπορευματοκιβωτίων στο εμπορικό λιμάνι της Λαττάκειας», είχε δηλώσει νωρίτερα συριακή στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέσθηκε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Ο βομβαρδισμός αυτός προκάλεσε πυρκαγιά «σε ορισμένο αριθμό εμπορικών εμπορευματοκιβωτίων» χωρίς να προκληθούν θύματα, διευκρίνισε αναφέροντας επίσης πως υπήρξε «απάντηση στα πυρά από την αντιαεροπορική άμυνά μας».

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα δραστηριοποιήθηκε, μεταδίδει το SANA. Φωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο, δείχνουν μια πυρκαγιά στο χώρο απόθεσης εμπορευματοκιβωτίων. Λίγη ώρα μετά, πυροσβέστες «κατάφεραν να κατασβέσουν την πυρκαγιά», σύμφωνα με το πρακτορείο. Το Ισραήλ πολύ σπάνια επιβεβαιώνει τις επιθέσεις του στη γειτονική Συρία.

