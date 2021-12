Στέφαν Γέλοβατς – πέθανε: Οι ελληνικές ομάδες του μπάσκετ αποχαιρετούν τον 32χρονο αθλητή

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών άφησε χθες (5/12) ο Στέφαν Γέλοβατς. Λίγες ημέρες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ΑΕΚ στις 14/11, η κατάσταση του επιδεινώθηκε και εν συνεχεία διακομίστηκε στη Σερβία, όπου και κατέληξε, σκορπώντας τη θλίψη στο χώρο του αθλητισμού. Ο Στέφαν Γέλοβατς γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1989 στο Νόβι Σαντ, ενώ τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην ΚΚ Βιζούρα. Το 2009 υπέγραψε στη Μέγκα Βιζούρα, ενώ στη συνέχεια θήτευσε σε Ερυθρό Αστέρα (2010), Αντάλια (2011-12), Καζέρτα (2012-13), Λιέτουβος Ρίτας (2013-14), Σαραγόσα (2014-17), Νίζνι (2017-18), Μπάμπεργκ (2018-19), Γκαζιαντέπ (2019-20).

Πέρυσι (2020-21) φόρεσε τη φανέλα της ιαπωνικής Σαν-εν Νεοφοίνιξ, για να υπογράψει στις 23 Αυγούστου του 2021 στην ΑΕΚ. Με την Ένωση αγωνίστηκε σε πέντε αγώνες στην Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας μέσο όρο 11,2 πόντους και 4,4 ριμπαόυντ. Απέναντι σε Ολυμπιακό και Λάρισα είχε τις καλύτερες του εμφανίσεις, σημειώνοντας από 21 πόντους. Στο Basketball Champions League αγωνίστηκε σε δύο αγώνες, με μέσο όρο 16.1 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.

«Πώς να τα βάλεις με τα κελεύσματα της μοίρας; Πώς να συμβιβαστείς με τα ακατανόητα; Το γελαστό παιδί μας έφυγε… ΤΡΑΓΩΔΙΑ… Ανείπωτος ο πόνος. Το θλιβερό μαντάτο έφτασε πριν λίγο από τη Σερβία. Ο μαχητής μας, ο αδερφός μας, ο Stevan έγινε άγγελος. Πέταξε στους ουρανούς… 17 Αυγούστου 2021. Πάτησε Λιόσια. Μας χάρισε απλόχερα το χαμόγελο. Δύσκολοι οι καιροί. Το είχαμε όλοι ανάγκη. 14 Νοεμβρίου 2021. Πάγωσε ο χρόνος. Ο αδερφός μας άρχισε να δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του. Αντλούσε δύναμη η ομάδα από τον αγώνα του. Από το πάθος του. Από την προσδοκία. Από την ελπίδα. 5 Δεκεμβρίου 2021. 22 ημέρες μετά δηλαδή… Η άνιση μάχη τελείωσε. Ο Stevan δεν άντεξε… Τι να πεις στην οικογένειά του τώρα; Στους γονείς του; Στην αδερφή του, στη σύντροφο;

Τσακισμένη και η αθλητική του οικογένεια, η Α.Ε.Κ. Πώς να συνειδητοποιήσει, ότι έχασε το παλικάρι της; «Άγγελε συ που κάπου εδώ γύρω πετάς πολυπαθής και αόρατος, πιάσε μου το χέρι, χρυσωμένες έχουν τις παγίδες οι άνθρωποι…», έγραψε ο ποιητής.

Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχουν…

Η Ιστορία του ενδόξου Σωματείου μας συνυφυσμένη με τα δύσκολα και τις τραγωδίες, αλλά Χάρε το παράκανες…

«Σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί…»

Καλό κατευόδιο, αδερφέ μας».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του, Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους την απέραντη θλίψη για την απώλεια του Στέφαν Γέλοβατς. «Δεν υπάρχουν λόγια όταν ένας τόσο νέος άνθρωπος, πρόσχαρος και προσηνής όπως τον είχαμε συναντήσει στην εκδήλωση για την Παρουσίαση του 30ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος φεύγει από την ζωή. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στην οικογένεια, στους οικείους του Στέφαν Γέλοβατς και σε όλους τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Θα θυμόμαστε τον Στέφαν γιατί τον νιώσαμε σαν δικό μας φίλο έστω και εάν το διάστημα που τον γνωρίσαμε ήταν δυστυχώς σύντομο», ανέφερε στην ανακοίνωση του ο ΕΣΑΚΕ. Την οδύνη τους για την απώλεια του Στέφαν Γέλοβατς, εξέφρασαν μέσω ανακοίνωση τους ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αναλυτικά: «Το νήμα της ζωής κόπηκε πολύ άδικα και πρόωρα για τον Στέφαν Γέλοβατς. Μόλις στα 32 του χρόνια, ο Σέρβος παίκτης που είχε έρθει φέτος στη χώρα μας για να ενισχύσει την ΑΕΚ, άφησε την τελευταία του πνοή στην πατρίδα του. Εκεί μεταφέρθηκε πριν από λίγες μέρες, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στις 14 Νοεμβρίου και το οποίο αποδείχθηκε μη αναστρέψιμο. Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την οδύνη τους για το τραγικό νέο και τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ανθρώπους της ΑΕΚ που ήταν τους τελευταίους μήνες η μπασκετική του «οικογένεια».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός «αποχαιρέτησε» τον Στέφαν Γέλοβατς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Στέφαν Γέλοβατς. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον χαμό ενός νέου ανθρώπου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Η σκέψη μας είναι μαζί τους», ανέφερε η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Στέφαν Γέλοβατς, εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αναλυτικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον απροσδόκητο θάνατο του παίκτη της ΑΕΚ, Στέφαν Γέλοβατς, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, αλλά και στην ΑΕΚ.

Καλό ταξίδι Στέφαν…».

There are no words for such an unimaginable loss. A thought of comfort and condolences to the grieving family and to @aekbcgr .

RIP Stevan 🙏🏿https://t.co/eJETHsGUQh

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 5, 2021