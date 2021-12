Έκρηξη ηφαιστείου – Ιάβα: Αστυνομικοί και στρατιωτικοί ανασύρουν πτώματα με τα γυμνά τους χέρια

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου στην Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB), την ώρα που οι ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούν τυχόν θύματα σε ένα τοπίο που έχει καλυφθεί από πυκνά στρώματα τέφρας.

Το Σεμέρου, το υψηλότερο βουνό στη νήσο Ιάβα, εκτόξευσε σύννεφα τέφρας χθες, τα οποία κάλυψαν τα διπλανά χωριά στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αρχίσουν να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Από την έκρηξη καταστράφηκε μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει δύο περιοχές στο Λουμάτζαγκ με την πόλη Μαλάνγκ, ενώ κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

A huge eruptive column formed at #semeru. Density currents, lahars and heavy ash fall already affected the population. At places day turned to complete darkness pic.twitter.com/zt03eHXuLJ

