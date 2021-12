Ζαραλίκος – Σταμάτη μπράβοι: Σάλος με την παράσταση, αντιδρούν τα κόμματα

Ζαραλίκος – Σταμάτη: Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην παράσταση “1821-2021, Διακόσια Χρόνια Δανεικά”, του κωμικού Χριστόφορου Ζαραλίκου, στο θέατρο “Τζένη Καρέζη”. Ξαφνικά κι ενώ η παράσταση ήταν σε εξέλιξη, μία μικρή ομάδα θεατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η γνωστή παρουσιάστρια Σάσα Σταμάτη, εισέβαλε στην σκηνή. Σύμφωνα με καταγγελίες στα social media και αυτόπτες μάρτυρες που δημοσίευσαν βίντεο στο Τwitter, όλο αυτό φέρεται να έγινε επειδή ο κωμικός, έχει περιλάβει διάφορους επωνύμους από το χώρο των επιχειρήσεων και του εφοπλισμού, στην πρόβα του. Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, ακούγεται η Σάσα Σταμάτη να λέει στον Ζαραλίκο “γιατί δεν τα λες αυτά για τον Μελισσανίδη” και ο κωμικός ηθοποιός της απαντά “δεν είναι φίλος μου ο Μελισσανίδης”. Αλλοι υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα της Σάσας Σταμάτη είναι πιο προσωπικά αλλά προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Ήδη το #ζαραλικος και το #Σταματη είναι τα πιο δημοφιλή trend στο Twitter. Κυβέρνηση και κόμματα καταδικάζουν το περιστατικό. “Στην χώρα που είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μπαίνουν μπράβοι σε θέατρο για να σταματήσουν την παράσταση και τους πετάει έξω το κοινό. Δεν αντέχουμε τόσο φιλελευθερισμό πια”, έγραψε ο κωμικός στο Τwitter.

Στο βίντεο βλέπουμε τη μικρή ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων η Σάσα Σταμάτη, να βρίσκεται στη σκηνή, ενώ διαμαρτύρεται προς την πλευρά του κωμικού και προσπαθεί να σταματήσει την παράσταση. Φαίνεται ακόμη πως ο κ. Ζαραλίκος κρατάει την ψυχραιμία του και προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Συγχρόνως, επιχειρεί να συγκρατήσει και κάποιους από το υπόλοιπο κοινό, λέγοντας πως “θα βγουν οι άνθρωποι, αφού δεν τους αρέσει”.

Μαρτυρίες αναφέρουν πάντως πως δεν ήταν θεατές αυτοί που όρμησαν στη σκηνή με την κ. Σταμάτη, αλλά συνοδοί ασφαλείας. Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, μαζί με την κ. Σταμάτη ήταν άλλα τρία άτομα, είχαν αγοραστεί συνολικά τέσσερα εισιτήρια στο ίδιο όνομα (όχι στο όνομα της Σταμάτη). Η Σάσα Σταμάτη κατέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους δύο, όπως βλέπουμε και στα βίντεο, ενώ ο τέταρτος της παρέας, ένας κουστουμαρισμένος, τραβούσε από την αρχή βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο.

Με ανάρτησή του στο twitter καταδίκασε την παρεμπόδιση παράστασης χθες, σε θέατρο στο κέντρο της Αθήνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

“Η κοινωνία μας έχει εμπεδώσει την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, πρωτίστως της σάτιρας, όσο αιχμηρή και αν είναι. Κάθε απόπειρα, έργω ή λόγω, βίαιης παρεμπόδισης της είναι ανεπίτρεπτη και καταδικαστέα, πόσω μάλλον όταν έχει χαρακτηριστικά αυτοδικίας”.

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτη φορά διακόπτεται μία παράσταση από “αγανακτισμένους πολίτες” και τηλεπερσόνες

Ο Πάνος Σκουρολιάκος, αναπληρωτής τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε για τη διακοπή της παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Χθες, για άλλη μία φορά, η κοινή γνώμη παρακολούθησε εμβρόντητη να διακόπτεται παράσταση, επειδή δεν άρεσε σε κάποιους η σάτιρα του ηθοποιού και stand up comedian Χριστόφορου Ζαραλίκου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σάτιρα και η πολιτική κριτική στοχοποιούνται, αλλά είναι η πρώτη φορά που διακόπτεται κατά την διάρκειά της μία παράσταση από “αγανακτισμένους πολίτες” και τηλεπερσόνες. Αυτή την εποχή ο σύγχρονος πολιτισμός περνά βαθιά κρίση εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζουν ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Πολιτισμού.

Τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως η πολιτιστική δημιουργία αποτελεί πηγή δημοκρατίας και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την παρεμποδίζει. Είναι χρέος όλων μας να προστατέψουμε την πολιτιστική δημιουργία. Είναι ζήτημα δημοκρατίας.

“Σημάδι τεράστιας σήψης κι αυταρχισμού η διακοπή θεατρικών παραστάσεων από δήθεν “αγανακτισμένους” σε ρόλο “μπράβου”, επειδή διάφοροι επιχειρηματικοί, πολιτικοί ή άλλοι παράγοντες ενοχλούνται από τη σάτιρα των καλλιτεχνών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχουν ακόμη τουλάχιστον καταδικάσει το γεγονός, δείχνει την ανοχή τους απέναντι σε τέτοια φαινόμενα”, αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

A couple of mobs interrupted stand up comedy of actor @zaralikos yesterday night in Athens and protested for the mocking of a powerful media mogul. Disgusting. #Greece #ζαραλικος pic.twitter.com/jqkyO80n3a

