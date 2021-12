Γραφεία ΟΗΕ – ένοπλος: Συναγερμός στη Νέα Υόρκη

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, καθώς ένοπλος άνδρας βρίσκεται έξω από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον χώρο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ η αστυνομία φέρεται να διαπραγματεύεται με τον ένοπλο. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις τού εν λόγω άνδρα. Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης εξέδωσε προειδοποίηση στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της 42ης οδού και της 1ης λεωφόρου -ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, καθώς σπεύδουν οχήματα των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών.

RIGHT NOW: A GUY HAS A GUN IN FRONT OF THE UNITED NATIONS. POLICE ARE NEGOTIATING. STAND-OFF ⁦@UN⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/NelcGzwC9A

