Υποσιτισμός στο Αφγανιστάν: Παιδιά στα πρόθυρα θανάτου

Τα παιδιά στο Αφγανιστάν υποφέρουν από υποσιτισμό και παραπάνω από 1 στα 5 που φτάνουν στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), τα περισσότερα ηλικίας κάτω των 2 ετών, δε θα επιβιώσουν. Τα παιδιά αυτά είναι θύματα ενός φαύλου κύκλου υποσιτισμού στο Αφγανιστάν, στον οποίο οι μητέρες δεν τρώνε αρκετά και δεν έχουν γάλα για να δώσουν στα παιδιά τους, τα οποία δεν αναπτύσσονται. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι ο Ζουμπάιρ, ηλικίας – μόλις – 90 ημερών που ζυγίζει λιγότερο από δύο κιλά και πολεμά για να επιβιώσει κάτω από το βλέμμα της μητέρας του. Μέχρι στιγμής είναι ο πέμπτος μικρός Αφγανός που φτάνει στην κλινική των Γιατρών χωρίς Σύνορα στη Χεράτ, υποφέροντας από υποσιτισμό. Μάλιστα, οι MSF αύξησαν πρόσφατα τις κλίνες στην κλινική τους από 45 σε 75, προκειμένου να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάρρευση του συστήματος μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο.

Άλλωστε, η κλινική δέχεται περίπου 60 νέους ασθενείς κάθε εβδομάδα. Σημειώνεται πως δίπλα από την κλινική βρίσκεται το δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο «οι μητέρες έρχονται συχνά από πολύ μακριά», εξηγεί η επικεφαλής νοσηλεύτρια της κλινικής των MSF Γκάια Γκιλέτα. Όμως αυτό πλέον δεν έχει ιατρικό υλικό και φάρμακα και «οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν πληρώνονται πλέον». Η μητέρα του Ζουμπάιρ η Σαμπανέχ Καρίμι, διέσχισε 150 χιλιόμετρα και πέρασε δύο νύκτες στο νοσοκομείο. Όμως το μωρό της εξακολουθούσε να είναι αδύναμο και άρρωστο, όταν επέστρεψε στο νοσοκομείο την έστειλαν στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Ο Ζουμπάιρ εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχικά οι γιατροί του έδιναν μερικές ώρες ζωής. «Εξακολουθεί να ζει, αλλά είναι δύσκολα», εξήγησε η Γκιλέτα.

Mirwais Hospital, Kandahar – The hunger and poverty is more visible than ever in Afghanistan especially on the faces of the youngest victims of the crisis. Hospitals and healthcare facilities are filling up with babies and children suffering from malnutrition pic.twitter.com/J8B6VyEocS

Περίπου 3,2 εκατομμύρια παιδιά στο Αφγανιστάν κάτω των 5 ετών θα αντιμετωπίσουν οξύ υποσιτισμό φέτος τον χειμώνα και ένα εκατομμύριο από αυτά ενδέχεται να πεθάνουν λόγω έλλειψης θεραπείας, σύμφωνα με τη UNICEF. Όπως κατήγγειλε ο Κριστόφ Γκαρνιέ, συντονιστής της κλινικής των MSF στη Χεράτ: «Το ποσοστό επιστροφής (των βρεφών στο νοσοκομείο) είναι πολύ αυξημένο», ενώ υπογράμμισε ότι ο υποσιτισμός, ο οποίος έπληττε ήδη το Αφγανιστάν που βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και 40 χρόνια, επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων ξηρασιών.

Μετά την αποχώρηση των Δυτικών, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, βυθίζοντας τη χώρα σε μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Οι Ταλιμπάν φαίνεται «να συνεργάζονται» με τους MSF και «ανησυχούν ειλικρινά για την κατάσταση», σημείωσε ο Γκρανιέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεγάλη αλλαγή πιθανόν είναι οι διεθνείς κυρώσεις». Μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν οι ΗΠΑ πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της αφγανικής Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας μεγάλο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα του Αφγανιστάν, κατήγγειλε ο Γκαρνιέ, ζητώντας να αποδεσμευθούν οι πόροι αυτοί. Παράλληλα διακόπηκε και η διεθνής βοήθεια, η οποία χρηματοδοτούσε το 75% των δημόσιων δαπανών της χώρας.

Η ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα, οι τιμές των προϊόντων υπερδιπλασιάστηκαν και τα δεινά των πολιτών αυξήθηκαν σε όλο το Αφγανιστάν, κυρίως στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων. Στη Χεράτ υπάρχουν τρεις τέτοιοι καταυλισμοί όπου ζουν 9.000 οικογένειες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των συγκρούσεων και των ξηρασιών. Ο Μουχαμάν Αμίν υπογράμμισε ότι: «Όταν πεινάς, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο». Για εκείνον συχνά το μοναδικό γεύμα είναι λίγο ψωμί και τσάι. Καθώς είναι άνεργος σκέφτεται να πάει σε μια κλινική και να προσπαθήσει να πουλήσει ένα νεφρό του. «Φυσικά και σκέφτηκα τις επιπτώσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μου». Ένας γείτονάς του τού διηγήθηκε την ιστορία ενός συγγενή του που έμεινε παράλυτος αφού πούλησε ένα νεφρό του για περίπου 150.000 αφγάνι (1.413 ευρώ).

Hundreds of thousands, perhaps millions of people are at risk of dying in #Afghanistan's new war of #hunger.

Among the most vulnerable are Afghan children.

The lives of 1 MILLION children are in the balance. Without urgent action, they could die from severe acute malnutrition. pic.twitter.com/KT5U5l4lzk

— World Food Programme (@WFP) November 30, 2021