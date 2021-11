Συντριβή F-35 στη Μεσόγειο: Βίντεο ντοκουμέντο από αεροπλανοφόρο

Τη στιγμή που βρετανικό μαχητικό F-35 συνετρίβη στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας, κατέγραψε κάμερα. Ο πιλότος σώθηκε καθώς χρησιμοποίησε επιτυχώς το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Το συμβάν έλαβε χώρα ενώ ο πιλότος επιχείρησε να απογειώσει το F-35 από το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth στις 17 Νοεμβρίου. Στο βίντεο απεικονίζεται το F-35 να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα και να φτάνει στη μπάρα για να απογειωθεί, ενώ στη συνέχεια εξαφανίζεται από το πλάνο και εμφανίζεται ένα σύννεφο καπνού.

Για το συμβάν διενεργείται έρευνα. Επισήμως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Στο HMS Queen Elizabeth υπάρχουν ακόμα 7 αεροσκάφη F-35.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm

— Seb H (@sebh1981) November 29, 2021