Μετάλλαξη Μποτσουάνα – Μόσιαλος: Πόσο πρέπει να ανησυχούμε

Τα νέα δεδομένα για τη νέα παραλλαγή του κορωνοϊού στην Μποτσουάνα που έχει προκαλέσει συναγερμό συνοψίζει σε ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο καθηγητής πολιτικής Υγείας του LSE, Ηλίας Μόσιαλος. Μεταξύ άλλων ο κ. Μόσιαλος σημειώνει ότι είναι λάθος να αποκαλούμε τη νέα παραλλαγή ως παραλλαγή της Μποτσουάνα, γιατί αυτή μπορεί να ξεκίνησε από κάποια άλλη αφρικανική χώρα.

«Υπάρχει ανησυχία διεθνώς για τη νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, που την αποκαλούν παραλλαγή Μποτσουάνα μέχρι να μετονομαστεί και να της αποδοθεί ελληνικό γράμμα. Είναι λάθος βέβαια να την αποκαλούμε παραλλαγή Μποτσουάνα, γιατί ναι μεν η ύπαρξή της ταυτοποιήθηκε στην Μποτσουάνα, αλλά η παραλλαγή μπορεί να ξεκίνησε σε άλλη αφρικανική χώρα.

Είχα επισημάνει ήδη από τις αρχές της πανδημίας, ότι αν δεν έχουμε μαζικό εμβολιασμό της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη, η πιθανότητα εμφάνισης νέων παραλλαγών ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασθέντων θα είναι μεγάλη. Δυστυχώς, στην Αφρική μόνο το 6.5% του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Είχαμε αρχικά 4 περιπτώσεις στην Μποτσουάνα σε εμβολιασμένους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις και σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Δεν ισχύει επίσης αυτό που έγραψαν διαφορά διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι οι 4 περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς με HΙV. Το διέψευσε αυτό με ανακοίνωση της η Εθνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της νόσου Κόβιντ-19 της Μποτσουάνα. Υπάρχουν επίσης αρκετές περιπτώσεις στη Νότια Αφρική και μια στο Χονγκ Κονγκ που αφορά σε ταξιδιώτη από τη Νότια Αφρική.

Στη νέα παραλλαγή συνυπάρχουν 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα του ιού. Επειδή επίσης ανιχνεύθηκε και σε εμβολιασμένους υπάρχει ανησυχία ότι ίσως τα εμβόλια να μην είναι αποτελεσματικά απέναντι σε αυτή την παραλλαγή. Λοιμώξεις όμως συμβαίνουν σε εμβολιασμένους και με την παραλλαγή Δέλτα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το σημαντικό είναι εάν η νέα παραλλαγή θα οδηγεί σε σημαντικό αριθμό σοβαρών λοιμώξεων.

Ξέρουμε ότι τα εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της Δέλτα και αποτρέπουν την σοβαρή λοίμωξη στην συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιασθέντων. Πάρα ταύτα ένα μικρό ποσοστό εμβολιασθέντων, γύρω στο 10-20% θα νοσήσει ήπια.

Γιατί φοβούνται ότι ο συνδυασμός των 32 μεταλλάξεων ίσως καταστήσει τη νέα παραλλαγή και πιο επικίνδυνη (αύξηση των περιστατικών με βαριά λοίμωξη και αύξηση της θνητότητας) και πιο μεταδοτική.

Γνωρίζουμε ήδη αρκετές από τις 32 μεταλλάξεις γιατί τις βρήκαμε σε προηγούμενες παραλλαγές.

Γιατί υπάρχουν και νέες μεταλλάξεις που συνυπάρχουν με τις ήδη γνωστές.

Ίσως αλλά δεν θα είμαστε απολύτως σίγουροι.

Γιατί και τους προηγούμενους μήνες ακούσαμε για άλλες παραλλαγές όπως αυτές

της Καλιφόρνια,

του Περού (Λάμδα)

της Νέας Υόρκης,

της Νιγηρίας,

της Βραζιλίας,

της Νότιας Αφρικής,

ακόμα και τη Δέλτα plus, και όπως βλέπετε δεν τις αναφέρω όλες.

Η εμφάνισή τους είχε ανησυχήσει τις υγειονομικές αρχές αρκετά, αλλά ευτυχώς τελικά δεν είχαν καμία σοβαρή υγειονομική επίπτωση.

Για ορισμένες από αυτές τα εργαστηριακά ευρήματα έδειχναν ότι είτε θα είναι πιο επικίνδυνες ή ότι θα είχαν πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα.

Επικράτησε η Δέλτα γιατί μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από τις άλλες παραλλαγές και όχι απλά προσπέρασε, αλλά κυριολεκτικά ‘κατάπιε’ -για να το πω απλά- τους ανταγωνιστές της.

Ισχύει πως υπάρχει αύξηση. Αλλά μιλάμε για αύξηση σε μια χώρα που είχε μειώσει σημαντικά τη διασπορά της πανδημίας. Όποτε η νέα παραλλαγή ίσως να βρήκε έδαφος να επεκταθεί γιατί δεν κυκλοφορούσε πολύ η Δέλτα. Το ίδιο έγινε και με άλλες παραλλαγές για ένα διάστημα στο παρελθόν, αλλά εξαφανίστηκαν στον ανταγωνισμό με την Δέλτα.

Προφανώς και δεν λέω αυτό. Χρειάζεται συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και πιστεύω απαγόρευση των πτήσεων από ορισμένες χώρες της Αφρικής μέχρι να έχουμε καλύτερη εικόνα της εξελισσόμενης κατάστασης.

Επισημαίνω επίσης ότι και σε πολλές άλλες περιπτώσεις είχαμε ανησυχήσει πολύ αλλά τελικά, με εξαίρεση των Άλφα και Δέλτα παραλλαγών, δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όποτε αν η νέα παραλλαγή είναι λίγο πιο επικίνδυνη αλλά λιγότερο μεταδοτική από τη Δέλτα, τότε ίσως να μην υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα.

Να τονίσω τέλος ότι ο ρόλος των υγειονομικών αρχών και των ειδικών δημόσιας υγείας δεν είναι η δημιουργία πανικού. Ο ρόλος τους έγκειται στην έγκαιρη διαπίστωση των προβλημάτων, την ψύχραιμη ανάλυσή τους με διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά και στην έγκαιρη λήψη μέτρων όταν χρειάζονται».

Τρόμο έχει προκαλέσει η νέα μετάλλαξη της Μποτσουάνα, όπως έχει ονομαστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρενέβη η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή (Μποτσουάνα) της Covid-19 που εντοπίσθηκε στη Νότια Αφρική, έγραψε σήμερα στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το μέτρο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της παραλλαγής ανησυχίας Β.1.1.529», έγραψε.

Η παραλλαγή έχει μια «πολύ ασυνήθιστη συγκέντρωση» μεταλλάξεων, οι οποίες είναι ανησυχητικές επειδή μπορούν να την κάνουν να διαφύγει από την ανοσολογική απάντηση του σώματος και να την καταστήσουν πιο μεταδοτική, λένε Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021