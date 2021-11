Μπενζεμά: Ποινή φυλάκισης για την υπόθεση εκβιασμού του Βαλμπουενά

Καταδικαστική ήταν η ετυμηγορία του δικαστηρίου για τον Καρίμ Μπενζεμά, αλλά και άλλων τεσσάρων ανδρών, που κατηγορήθηκαν ότι εκβίασαν τον Ματιέ Βαλμπουενά για το περίφημο sex tape. Όπως έγινε γνωστό, ο επιθετικός της Ρεάλ τιμωρήθηκε με έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή, καθώς και με 75.000 ευρώ πρόστιμο. Στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι ο λόγος που η ποινή δεν ήταν πιο βαριά ήταν ότι αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ότι ο Μπενζεμά δεν είχε αντιληφθεί τον εγκληματικό χαρακτήρα της πράξης του.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο μέσος του Ολυμπιακού έδωσε το κινητό του τηλέφωνο στον Άξελ Άνγκοτ, έναν άνθρωπο που συνδέεται με ποδοσφαιρικούς κύκλους στη Γαλλία και του ζήτησε να μεταφέρει το περιεχόμενό του σε νέο τηλέφωνο. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Άνγκοτ ανακάλυψε σεξουαλικό βίντεο στο τηλέφωνο που αφορούσε το Βαλμπουένα. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ανγκότ και ένας φίλος του, ο Μουσταφά Ζουάουι, κατέληξαν σε ένα σχέδιο για να προσεγγίσουν τον Βαλμπουένα και να τον απειλήσουν ότι θα δημοσιοποιήσουν το βίντεο αν δεν τους πληρώσει.

