Βουλγαρία – φωτιά σε λεωφορείο: Τουλάχιστον 45 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο με πινακίδες κυκλοφορίας της Βόρειας Μακεδονίας πήρε φωτιά σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του βουλγαρικού υπ. Εσωτερικών. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν τουλάχιστον 12 παιδιά, μεταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BGNES. Το λεωφορείο μετέφερε 52 ανθρώπους, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Επτά εγκαυματίες, που «μπόρεσαν να σωθούν» από το δυστύχημα, διακομίστηκαν εσπευσμένα και έχουν εισαχθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου της Σόφιας, δήλωσε ο Νικολάι Νικόλοφ, στέλεχος του βουλγαρικού υπουργείου Εσωτερικών, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο BTV.

BREAKING: At least 45 people killed, seven others injured following bus accident on Struma highway in southwestern Bulgaria pic.twitter.com/wpmvaAnstl

