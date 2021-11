Τζούλια Χόκινς, από την Ευτυχία Παπούλια

Μια γυναίκα, (που κάποιοι… ζηλιάρηδες την αποκαλούν γιαγιά), η Τζούλια Χόκινς… 105 χρονών, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, στην ηλικία της, σε διαγωνισμό τρεξίματος που διεξήχθη στην Λουιζιάνα. “Ηταν υπέροχο, που είδα τόσα αγαπημένα μου πρόσωπα να με παρακολουθούν αλλά ήθελα να κάνω λιγότερο χρόνο από ένα λεπτό”, δήλωσε η ίδια μετα την κούρσα. Η Χόκινς, συνταξιούχος δασκάλα, άρχισε να τρέχει στους Εθνικούς Αγώνες Ηλικιωμένων σε σχετικά μικρή, αναλογικά με την σημερινή της ηλικία… μόλις στα 80 της χρόνια, αλλά το σπριντ της το ξεκίνησε είκοσι χρόνια αργότερα στα 100 της!

Ποια ειναι τα σχέδιά της για το μέλλον (!) δεν μας αποκάλυψε, μας είπε μόνο πως απλά, θα συνεχίζει να… τρέχει! Κι άφησε και σε μάς μια παρακαταθήκη: Όσο μεγαλώνεις τοσο περισσότερα ‘πάθη’ πρέπει να έχεις… “Το να παραμένω ενεργή, είναι ένα απ’ τα μεγάλα μου παθη… Οι άνθρωποι μου λένε οτι θέλουν να είναι όπως εγώ, όταν μεγαλώσουν… Αν μπορώ να τους δίνω ελπίδα τότε αξίζει να ζήσω κι άλλο” πρόσθεσε η ‘σούπερ γιαγιά’, η οποία, εκτός απ’ το τρέξιμο’ έχει κι’ άλλα… πάθη, όπως η κηπουρική και η μαγειρική.

Θα μπορούσε βέβαια η ίδια η Τζούλια Χόκινς σαν πρώην δασκάλα, να εξηγήσει, σ’ όσους θέλουν να της μοιάσουν οταν μεγαλώσουν, την διαφορά ανάμεσα την απλή θέληση και το πάθος για να κατακτήσουμε αυτό που επιθυμούμε. Το πάθος προϋποθέτει συστράτευση όλων των δυνάμεών μας, σωματικών και ψυχικών και κυρίως την συνειδητή αποστασιοποίηση μας από ανθρώπους του περιβάλλοντος μας, των οποίων η κριτική και τα σχόλια θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το πάθος και τον ενθουσιασμό, όχι μόνο για την ίδια την ζωή, αλλά και για την κατάκτηση οποιουδήποτε στόχου.

A Louisiana woman recently ran right into the record books! At 105 years old, Julia Hawkins became the first American to run 100 meters in her age group.

She completed her record-setting run in just under 63 seconds with a flower in her hair and adoring fans cheering her on.⁠ pic.twitter.com/g4lJFuDS3w

— Know Your Value (@KnowYourValue) November 15, 2021