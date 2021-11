Τζένη Μπαλατσινού: Η εντελώς γυμνή φωτογράφιση που άφησε εποχή

Έχουν περάσει 24 ολόκληρα χρόνια, από όταν η Τζένη Μπαλατσινού, φωτογραφήθηκε γυμνή για το περιοδικό Playboy. Εκείνη την εποχή, η γνωστή παρουσιάστρια, σάρωνε στον χώρο του μόντελινγκ και η σχέση της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, ήταν talk of the town.

Φυσικά, η σέξι φωτογράφιση για το περιοδικό Playboy, σχολιάστηκε τότε όσο λίγες

Η Τζένη Μπαλατσινού, έχει κάνει πάντως και άλλες αισθησιακές φωτογραφίσεις (όπως για παράδειγμα στο Nitro) και πάντα το αποτέλεσμα ήταν… εξαιρετικό!

Τζένη Μπαλατσινού, μια γυναίκα που λατρεύτηκε

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1970 στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Σε ηλικία 19 ετών, κέρδισε τον τίτλο της Σταρ Ελλάς στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια πήρε τον τίτλο Μις Παγκόσμιος Τουρισμός 1991 σε διαγωνισμού του εξωτερικού. Το 1992, επιλέχθηκε για να λέει την πρόγνωση του καιρού στα «Νέα του ΑΝΤ1» (έως και το 1994) με παρουσιαστή τον Τέρενς Κουίκ. Παράλληλα, έκανε ένα μικρό πέρασμα από την σαπουνόπερα του ΑΝΤ1 «Η Λάμψη» (το διάστημα 1991-1992) και από την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Οι Μεν Και Οι Δεν» στο επεισόδιο 39 «Αυτό το κάτι», το προτελευταίο της 1ης σεζόν, τον Ιούνιο του 1994.

Το 1994 ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Star News» στο STAR και το 1995 συμμετείχε στην εκπομπή «Bravissimo» της Ρούλας Κορομηλά ως συμπαρουσιάστρια. Τη σεζόν 1996-1997 ανέλαβε τη δική της εκπομπή ομορφιάς στο MEGA, με τίτλο «Χείλια Χρώματα». Ακόμα, συμμετείχε σε δύο κινηματογραφικές ταινίες, που λέγονταν «Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά» (1999) και «Ο εργένης» (2000).

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από την τηλεόραση, επέστρεψε ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο reality του ΑΝΤ1, «Greece’s Next Top Model» (2009-2011) και τη σεζόν 2011-2012 παρουσίαζε το show «Dancing On Ice» στο ίδιο κανάλι. Τη σεζόν 2013-2014, παρουσίασε μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο την εκπομπή «Πρωινό mou» στο MEGA, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση της lifestyle εκπομπής «Joy» (2014-2015). Τη σεζόν 2015-2016 ήταν η παρουσιάστρια της εκπομπής «Jenny Jenny» στο MEGA, η οποία συνεχίστηκε για δεύτερη σεζόν, στον ΑΝΤ1. To 2019 ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή: ” Εκπαιδεύοντας τη Τζένη” στον ΑΝΤ1.

Προσωπική ζωή

Από το 1996 έως το 2012 ήταν παντρεμένη με τον Πέτρο Κωστόπουλο με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά . Στις 16 Ιουνίου 2019 παντρεύτηκε τον Βασίλη Κικίλια με τον οποίο απέκτησαν ένα αγοράκι στις 25 Δεκεμβρίου 2020.