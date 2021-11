Αντετοκούνμπο Μπακς – μπάσκετ: “Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι” – Οι δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στο παιχνίδι με τους Θάντερ σημείωσε 21 πόντους, 19 ριμπάουντ, επτά ασίστ και τέσσερα κοψίματα, στα 36 λεπτά συμμετοχής του, πέτυχε το αποφασιστικό καλάθι για το +4 στα 28.7″ πριν από το φινάλε, έγραψε το τελικό σκορ με βολές, ενώ είχε κι ένα απίθανο μπλοκ σε αιφνιδιασμό του Ντάριους Μπέιζλι στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης: «Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι», ενώ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το παιχνίδι έκριναν τα ριμπάουντ, το μεγάλο τρίποντο του Μίντλετον, το δικό μου κόψιμο στον Μπέιζλι και η άμυνα του Χόλιντεϊ». Μάλιστα, σχολίασε και το εντυπωσιακό κόψιμο που έκανε.

Ο μπασκετμπολίστας του NBA είπε ακόμα: «Πριν από κάθε προπόνηση βλέπουμε βίντεο με φάσεις. Εκεί βλέπουμε τι κάναμε καλά και εκείνο που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν ήθελα να φαινόμουν τεμπέλης. Ήξερα πως δεν υπήρχε περίπτωση αν δεν έτρεχα πίσω να μην συμπεριληφθώ στο βίντεο από τον προπονητή, στο κομμάτι με εκείνους που τεμπέλιασαν. Οπότε ξεκίνησα να τρέχω και μπόρεσα να κάνω την τάπα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε, λέγοντας ότι «υπάρχουν φορές που όταν παίζω έναν αγώνα δοκιμάζω πράγματα που δεν είναι στα δυνατά μου σημεία. Προσπαθώ πάντα να εστιάζω στα δυνατά μου σημεία», ενώ έδωσε τα εύσημα στην ομάδα της Οκλαχόμα «επειδή είναι νέα ομάδα και τα έδωσε όλα σε όλο το παιχνίδι».

