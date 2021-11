Ντουέιν Τζόνσον – ταινίες: Θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Σε συνέντευξή του στο “Esquire” ο Ντούειν Τζόνσον “The Rock” έκανε μια αποκάλυψη που ξάφνιασε άλλους θετικά και άλλους αρνητικά. Όπως δήλωσε, θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ύστερα και από τη “σύνταξη” του Ντάινελ Κρεγκ από το διάσημο ρόλο. Η απόφαση, πάντως, δικαιολογείται. Βασικά, πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση, όπως λέει ο Τζόνσον. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως θέλει να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση κατά ένα τρόπο, καθώς ο παππούς του Πίτερ Μάιβια έπαιξε το ρόλο του κακού στο You Only Live Twice (Ζεις Μονάχα Δυο Φορές) του 1967 απέναντι στο θρυλικό Σον Κόνερι.

Όπως ξεκαθάρισε ο “The Rock”: «Ναι ο παππούς μου ήταν ο κακός στο You Only Live Twice με τον Σον Κόνερι. Θα ήθελα να ακολουθήσω τα χνάρια του, να είμαι ο επόμενος Μποντ. Δεν θέλω να παίξω τον κακό. Θέλω να είμαι ο Τζέιμς Μποντ».

Ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο Ντουέιν Τζόνσον είναι άλλος ένας από τους ηθοποιούς που τρέχουν να (πρωτο)προλάβουν την ανάληψη του ρόλου του θρυλικού πράκτορα ή αλλιώς να κατοχυρώσουν τη θέση, ας πούμε, η οποία αυτή τη στιγμή, προς το παρόν, παραμένει “ορφανή”. Άλλα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι μεταξύ των φαν του Μποντ, είναι αυτά των: Τομ Χάρντι, Ίντρις Έλμπα, Χένρι Κάβιλ, Κίλιαν Μέρφι και άλλων. Τώρα που γυρίζει λοιπόν, εμείς θα προσθέσουμε ακόμα ένα, αυτό του Χιου Τζάκμαν. Πάντως, μόλις χθες έγινε γνωστό, ότι ακόμα ένας μνηστήρας έκατσε στην ουρά για τον πολυπόθητο ρόλο του Βρετανού πράκτορα. Ο λόγος για τον Τομ Χόπερ, ηθοποιό του Game of Thrones και του The Umbrella Academy.