Δίαιτα με αυγά: Μάθε πώς θα την κάνεις

Είσαι λάτρης του αυγού, αλλά θες να κάνεις και δίαιτα εν όψει των γιορτών που έρχονται, γιατί ξέρεις ότι σίγουρα θα πάρεις ένα δυο παραπανίσια κιλά; Υπάρχει λύση. Μπορείς να συνδυάσεις τα αγαπημένα σου αυγά με την απώλεια βάρους. Πώς; Εδώ είμαστε εμείς για να σου εξηγήσουμε.

Τα αυγά είναι ένα από τα πιο θρεπτικά και αγαπημένα τρόφιμα μικρών και μεγάλων. Πλούσια σε πρωτεΐνη, αποτελούν σύμμαχο στο αδυνάτισμα αφού σε κρατούν χορτάτη για ώρες. Αν αγαπάς τα αυγά τα νέα είναι πολύ καλά για εσένα αφού υπάρχει μια νέα μέθοδος διατροφής, γνωστή και ως «δίαιτα με βραστά αυγά».

Η δίαιτα με τα βραστά αυγά

Η δίαιτα με βραστά αυγά δημιουργήθηκε από την Arielle Chandler, συγγραφέα του βιβλίου «The Boiled Egg Diet: The Easy, Fast Way to Weight Loss». Η δίαιτα με τα βραστά αυγά επικεντρώνεται στα βραστά αυγά, ωστόσο παρά το όνομά της, δεν περιλαμβάνει μόνο αυγά.

Ορισμένες εκδοχές δίνουν έμφαση στην άπαχη πρωτεΐνη και περιορίζουν τους υδατάνθρακες, καθιστώντας την ουσιαστικά έναν τύπο δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες. Θεωρείται μια αρκετά σκληρή δίαιτα και καλό θα ήταν να τηρείται για μικρό χρονικό διάστημα. Εκτός από την πιθανή προώθηση της απώλειας βάρους, η δίαιτα με βραστά αυγά υποτίθεται ότι βοηθά στη μείωση της όρεξης και στην καύση θερμίδων.

Πώς θα κάνεις τη δίαιτα

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές της δίαιτας με τα βραστά αυγά ωστόσο η πιο δημοφιλής παραλλαγή αποτελείται από τρία γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) χωρίς ενδιάμεσα σνακ. Σε κάθε γεύμα, καταναλώνεις τουλάχιστον δύο βραστά αυγά, μαζί με άπαχες πρωτεΐνες (π.χ. κοτόπουλο, ψάρι), μη αμυλούχα λαχανικά (π.χ. πράσινα πράσινα, ντομάτες), ορισμένα φρούτα (ειδικά αυτά με χαμηλότερους υδατάνθρακες, π.χ. γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια ), και ποτά με μηδενικές θερμίδες (π.χ. νερό, τσάι χωρίς ζάχαρη).

Τα κύρια τρόφιμα που πρέπει να περιορίσεις είναι οι υδατάνθρακες όπως το ψωμί, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Την ίδια ώρα επιτρέπονται μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά, όπως το βούτυρο, το τυρί, το πλήρες γάλα και το πλήρες γιαούρτι.