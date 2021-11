J2US αποχώρηση 6/11: Αυτό το ζευγάρι έφυγε από το σόου – Χαιρέτησε και η Τούνη

Άλλο ένα «Just The Two Of Us» live ολοκληρώθηκε χθες (Σάββατο 6/11) και ένα ακόμη ζευγάρι αποχώρησε από τον μεγάλο διαγωνισμό. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Κέλλυ Κελεκίδου δεν κατάφεραν να πείσουν το τηλεοπτικό κοινό, με αποτέλεσμα να βγουν οριστικά εκτός show. Έτσι, αποχαιρέτησαν το φαντασμαγορικό σόου, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε έκπληκτος: «Ήταν η καλύτερή σας εμφάνιση για να γίνει αυτό».

Λίγα λεπτά πριν ο παρουσιαστής ανακοίνωσε μία ακόμη αποχώρηση, η οποία ξάφνιασε το τηλεοπτικό κοινό του ALPHA. Η Ιωάννα Τούνη εγκαταλείπει τον διαγωνισμό τραγουδιού για προσωπικούς της λόγους. Αν και η διάσημη influencer δεν έδωσε πολλές εξηγήσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πορεία του «J2US».