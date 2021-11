COP26 – διαδηλώσεις: Γέμισαν με νέους οι δρόμοι της Γλασκώβης

Κατηγορώντας τους ισχυρούς του κόσμου ότι δίνουν κενές υποσχέσεις για την προστασία του πλανήτη, οι νέοι βγαίνουν την Παρασκευή, στο τέλος της πρώτης εβδομάδας της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26), στους δρόμους της Γλασκώβης για να πιέσουν τις κυβερνήσεις να δράσουν. «Μέχρι σήμερα ακούσαμε πολλά λόγια από τους ηγέτες του κόσμου (…) Διαδηλώσεις όπως αυτή ασκούν πίεση στους ανθρώπους της εξουσίας και γνωρίζουμε ότι αυτό το κίνημα πρέπει να μεγαλώσει για να πετύχει τις αλλαγές που έχουμε ανάγκη για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των τωρινών και των μελλοντικών γενιών», δήλωσε η ακτιβίστρια από την Ουγκάντα Βανέσα Νακάτε.

Εμπνευσμένοι από τη νεαρή Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ εκατομμύρια νέοι έβγαιναν στους δρόμους σε χώρες όλου του κόσμου το 2019 ζητώντας από τους ηγέτες να δράσουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτές οι εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν κάθε Παρασκευή διακόπηκαν λόγω της πανδημίας covid-19, όμως έχουν ξεκινήσει και πάλι εδώ και μερικές εβδομάδες, έχοντας πάντα επικεφαλής την Τούνμπεργκ, πολλές δηλώσεις της οποίας αναγράφονται και στα πανό που κρατούν οι νέοι. Όπως το «μπλα μπλα», για το οποίο κατηγόρησε πρόσφατα τους παγκόσμιους ηγέτες.

«Φεστιβάλ ‘πράσινου ξεπλύματος’ των πλούσιων χωρών»

«Δεν είναι μια διάσκεψη για το κλίμα. Είναι ένα φεστιβάλ ‘πράσινου ξεπλύματος’ των πλούσιων χωρών. Μια γιορτή δύο εβδομάδων του μια από τα ίδια και του μπλα μπλα», κατήγγειλε και πάλι χθες, Πέμπτη (σ.σ 4/11), μέσω του Twitter η Σουηδέζα ακτιβίστρια. «Περιμένουμε πολύ κόσμο να έρθει και να ενωθεί μαζί μας στους δρόμους και όχι μόνο νέους αλλά και ενήλικες που στηρίζουν τους νέους και ενήλικες που επιθυμούν να αναληφθεί δράση υπέρ του κλίματος», δήλωσε η 20χρονη Ίζαμπελ Άκελσον, ακτιβίστρια του κινήματος Παρασκευές για το Κλίμα το οποίο διοργανώνει τη σημερινή πορεία. Τη Δευτέρα, στη διάρκεια της COP26 που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας, η νεαρή Κενυάτισσα Ελίζαμπεθ Ουτούτι ζήτησε από τους ηγέτες «να ανοίξουν τις καρδιές τους για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης» και να αναλάβουν τις «ευθύνες τους».

«Μέχρι τώρα δεν το έχουν πράξει, όμως οι χιλιάδες στους δρόμους αυτό το Σαββατοκύριακο θα φροντίσουν να ακουστούν», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της. Μέσα στο συνεδριακό κέντρο η σημερινή ημέρα θα είναι αφιερωμένη στους νέους. Τον Οκτώβριο ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας Ρομπέρτο Σινγκολάνι και ο πρόεδρος της COP26 Αλόκ Σάρμα είχαν δεσμευθεί να μεταφέρουν στη Γλασκώβη ένα μανιφέστο που υιοθέτησαν 400 νέοι από όλο τον κόσμο που συναντήθηκαν στο Μιλάνο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ: περίπου 50 σελίδες προτάσεων για την ενεργειακή μετάβαση, τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των πολιτών.

Συντονισμένες διαδηλώσεις παντού στον κόσμο το Σάββατο

Μετά τους νέους σήμερα, ένας πιο ευρύς συνασπισμός οργανώσεων έχει καλέσει σε συντονισμένες διαδηλώσεις παντού στον κόσμο αύριο Σάββατο. «Εδώ και δέκα χρόνια οι καταιγίδες στον Ειρηνικό είναι πιο ισχυρές, οι ξηρασίες πιο μακρές και οι πλημμύρες πιο έντονες. Οι αλιείες δεν μπορούν πλέον να θρέψουν τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό τον λόγο συμμετέχω στην πορεία», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η Μπριάνα Φρούεαν, που πήγε στη Γλασκώβη από τα νησιά Σαμόα με την οργάνωση Pacific Climate Warriors. «Αρνούμαστε να είμαστε τα μόνα θύματα αυτής της κρίσης. Δεν θα πνιγούμε, θα πολεμήσουμε και το Σάββατο ο κόσμος θα μας ακούσει», τόνισε.