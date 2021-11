Απώλεια βάρους – snacks: Τέσσερις επιλογές που πρέπει να εντάξεις στη διατροφή σου

Το καλοκαίρι έχει φύγει προ πολλού παίρνοντας μαζί του τις ξέγνοιαστες εκείνες στιγμές που φορούσες το μαγιό σου, έπινες τα κοκτέιλς σου και έτρωγες ό,τι ήθελες γιατί δεν σε ενδιέφερε και πολύ. Τώρα όμως που ήρθε η ώρα να ξαναμπείς στα χειμωνιάτικα ρούχα σου και έχεις πάρει ένα-δυο κιλά, μάλλον ήρθε η ώρα να προσέξεις λίγο παραπάνω τη διατροφή σου. Και με αυτό δεν εννοούμε να κόψεις εντελώς το φαγητό, αλλά αντιθέτως σου έχουμε 4 λαχταριστά snacks που θα σε βοηθήσουν στον αγώνα σου για την απώλεια βάρους.

Γιαούρτι με σμέουρα και μέλι

Γλυκό, κρεμώδες και χορταστικό. Ο συνδυασμός φυτικών ινών, υγιεινών λιπαρών και πρωτεϊνών είναι σίγουρο ότι θα επισκιάσει κάθε λιγούρα που θα σου έρθει στις 12 ή στις 3 το βράδυ. Επιπλέον η βιταμίνη C στα σμέουρα αυξάνει την ικανότητα καύσης λίπους του σώματός σου, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of the American College of Nutrition. Συνδυάστε ένα κεσεδάκι γιαούρτι με ένα φλιτζάνι σμέουρα και μισή κουταλιά της σούπας μέλι.

Σταφύλια και καρύδια

Ανεξάρτητα από το αν σου αρέσουν ή όχι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά γλυκά και τα καρύδια είναι χορταστικά. Ένα φλιτζάνι σταφύλια και μια χούφτα καρύδια μαζί είναι ένας συνδυασμός ενέργειας από φυσικά σάκχαρα, φυτικές ίνες, υγιή λίπη και πρωτεΐνη.

Πλιγούρι βρώμης με μύρτιλα

Η βρώμη δεν είναι μόνο για πρωινό. Eίναι καλή κάθε φορά που χρειάζεσai μια χορταστική απόλαυση. Γεμάτη φυτικές ίνες, βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα για να σε κρατήσει ενεργή. Εν τω μεταξύ, τα μύρτιλα προσθέτουν μια γλυκύτητα (και βιταμίνη c) χωρίς να βάλεις έξτρα ζάχαρη. Δοκίμασε να φτιάξεις πλιγούρι βρώμης και συνδύασέ το με μισό φλιτζάνι μύρτιλα.

Μπανάνα με φυστικοβούτυρο

Άπλωσε μια κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο σε μια μπανάνα. Οι υδατάνθρακες θα σου δώσουν μια γρήγορη διάθεση και ενέργεια, ενώ η πρωτεΐνη θα διατηρήσει την ενέργεια για ώρες. Μια μελέτη του 2013 στο British Journal of Nutrition διαπίστωσε ότι η κατανάλωση φυστικοβούτυρου το πρωί μπορεί να σε βοηθήσει να περιορίσεις την όρεξή σου όλη την υπόλοιπη ημέρα.

Εσύ ακόμη να τα φτιάξεις; Δοκίμασέ τα και θα δεις σίγουρα αποτελέσματα.