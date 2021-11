Τζέιμς Καφετζής – πάρτι γενεθλίων: Το reunion της παρέας του Survivor και οι απουσίες…

Ο Τζέιμς Καφετζής έγινε 25 χρονών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα μεγάλο πάρτι που έγινε σε νυχτερινό μαγαζί. Με την παρουσία τους τον τίμησαν πολλοί συμπαίκτες του από το ριάλιτι του Survivor, στο οποίο είχε συμμετάσχει και από αυτό έγινε γνωστός, αλλά παρόντες ήταν και αρκετοί συμμετέχοντες από το τηλεοπτικό σόου Just the 2 of Us. Στο πλευρό του Τζέιμς βρέθηκε και η Ελένη Βουλγαράκη, με την οποία στις αρχές του J2Us κυκλοφορούσαν έντονες φήμες πως είχαν έρθει αρκετά κοντά και ήταν ζευγάρι.

Πάντως φαίνεται πως αν και η παρουσιάστρια έχει αποχωρήσει από το σόου, στην πραγματικότητα έχει κρατήσει πολύ καλές σχέσεις με το γενεθλιάζοντα. Η φιλία τους παραμένει δυνατή και δε θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει από τα γενέθλιά του.

Το παρεάκι του Survivor και η ομάδα του J2US

Στα γενέθλια του Τζέιμς Καφετζή έγινε και reunion της τριάδας που χαρακτήρισε όσο καμία άλλη το Survivor του 2020. Παρόλα όσα έχουν ακουστεί για την κρίση στη φιλία του Καφετζή με τον Μπάρτζη, τα τρία παιδιά – οι Τζέιμς, Μπάρτζης και Βέλλη – διασκέδασαν παρέα και μοιράστηκαν τις στιγμές τους στα social media. Επίσης στο πλευρό του Τζέιμς στο πάρτι του, βρέθηκε και μεγάλη ομάδα από τους φίλους του στο Just και άλλους αγαπημένους του celebrities. Ανάμεσά τους ήταν οι: Δημήτρης Αλεξάνδρου, Κώστας Καραφώτης, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Σάσα Σταμάτη, Νικηφόρος, Άννα Μαρία Ψυχαράκη, Super Κική, Γιώργος Βελισσάρης, Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Ποιοι συμπαίκτες του από το Survivor απουσίαζαν

Ο γενεθλιάζων αποφάσισε, πάντως, να μιλήσει στην κάμερα και να εξηγήσει τις απουσίες που υπήρξαν στο πάρτι του από συμπαίκτες του στο Survivor. Για παράδειγμα, μπορεί να είδαμε τον Κώστα Παπαδόπουλο, το ζαχαροπλάστη του Survivor, αλλά ο Τριαντάφυλλος έλειπε, όπως και ο Ηλίας Μπόγδανος. Όμως, όπως εξήγησε ο Τζέιμς, ο Ηλίας είχε live και o Τριαντάφυλλος έκανε πρόβες. Όσο για το Σάκη Κατσούλη, ο ίδιος εξήγησε πως ούτε καλεσμένος στο πάρτι ήταν, αλλά ούτε και θα πήγαινε και να είχε προσκληθεί.