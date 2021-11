Μέσι: Μπαρτσελόνα για πάντα

Μπορεί να έχουν περάσει πλέον αρκετοί μήνες, ωστόσο είναι δύσκολο για όλους να βλέπουν τον Λιονέλ Μέσι να μη φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και να αγωνίζεται στη Γαλλία με την Παρί Σεν Ζερμέν. Πριν καν συμπληρώσει τρεις μήνες στο Παρίσι, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα. Όχι τώρα άμεσα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον ώστε να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο.

Ο pulga ανέφερε πως προφανώς και θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή στο κλαμπ, καθώς δήλωσε πως θέλει να βοηθήσει την ομάδα από κάποιο άλλο πόστο. «Μία επιστροφή στην Μπαρτσελόνα; Ναι… Το έχω πει πολλές φορές πως θα ήθελα να επιστρέψω κάποια στιγμή και να βοηθήσω την ομάδα. Θα ήθελα πολύ να είμαι τεχνικός διευθυντής. Δεν ξέρω εάν αυτό θα γίνει στην Μπαρτσελόνα. Αλλά θέλω να βοηθήσω και πάλι», δήλωσε ο Μέσι στην Sport.

Leo Messi on future Barça return to @sport: “Barcelona return? Yes… I’ve always said it that I would love to be able to help the club. I’d love to be a technical secretary at some point. I don't know if it's going to be at Barcelona… I would like to contribute again” 🔴🇦🇷 #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2021