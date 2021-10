Μπάιντεν – Ερντογάν G20: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στη Ρώμη, στο πλαίσιο της Συνόδου των G20. Στο επίκεντρο των μεταξύ τους συζητήσεων βρέθηκε το θέμα των F-35 αλλά και το αίτημα της Τουρκίας να επιστραφεί το ποσό των 1,4 δισ. ευρώ που είχε καταβάλει η Άγκυρα για το πρόγραμμα πώλησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Παράλληλα, επί τάπητος αναμενόταν να τεθεί το ζήτημα της Συρίας, με φόντο τις απειλές της Τουρκίας για νέα στρατιωτική επέμβαση και η ενόχληση της Άγκυρας για την αμερικανική βοήθεια στους Κούρδους. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, λίγο πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες και διήρκεσε συνολικά 65 λεπτά, ο κ. Μπάιντεν απηύθυνε σαφή προειδοποίηση στον κ. Ερντογάν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Οι σπασμωδικές κινήσεις δεν ωφελούν τη διμερή σχέση. Οι κρίσεις πρέπει να αποφεύγονται».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε in extremis τη Δευτέρα την απέλαση δέκα δυτικών πρεσβευτών που είχε διατάξει — των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Νέας Ζηλανδίας. Οι δέκα διπλωμάτες παρενέβησαν δημόσια τη 18η Οκτωβρίου υπέρ του μαικήνα και επιχειρηματία Οσμάν Καβάλα, που παραμένει φυλακισμένος εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί, ζητώντας «δίκαιη και ταχεία διευθέτηση» της υπόθεσης, κάτι που ο αρχηγός του τουρκικού κράτους χαρακτήρισε «απρεπές» και «βαριά προσβολή».

«Ασφαλώς ο πρόεδρος θα επισημάνει πως πρέπει να βρούμε τρόπο να αποφεύγουμε κρίσεις όπως αυτή στο μέλλον, καθώς κι ότι οι σπασμωδικές ενέργειες δεν πρόκειται να ωφελήσουν την εταιρική σχέση και τη συμμαχία ΗΠΑ-Τουρκίας», είπε Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση δεν θα γινόταν αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προχωρήσει στην απέλαση του Αμερικανού πρεσβευτή. Όμως, πρόσθεσε, το θέμα αυτό επιλύθηκε, προς το παρόν τουλάχιστον.

Reporters to Biden "will you give F16s to Turkey? " will you raise human rights?" "Why wont you raise human rights sir?" "Is Turkey too close to Russia?"

That priceless look on Erdogans face🤣🤣#Erdogan #Biden #Turkey #G20RomeSummit pic.twitter.com/Oga8C6xYMg

— Karl Håkon Gulbrandsen/ Karwan (@KarlGulbrandsen) October 31, 2021