Γαρμπή – Κοκκίνου: Η αμηχανία όταν τη ρώτησαν για ενδεχόμενη συνεργασία

Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται οι Alcatrash βρέθηκε η Καίτη Γαρμπή και έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Η τραγουδίστρια με αφορμή την πολυσυζητημένη επανένωση της Άννας Βίσση με την Δέσποινα Βανδή στο J2US, ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την Έλλη Κοκκίνου. «Αυτά που λέμε δεν είναι ωραία πράγματα πρώτα από όλα δεν έχουν καμία σχέση τα μεγέθη, η Δέσποινα και η Άννα είναι δύο τεράστιες τραγουδίστριες, δύο τεράστιες καλλιτέχνιδες δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια σύγκριση μεταξύ εμένα και της Έλλης. Αλλά είναι δυνατόν να λέμε τώρα τέτοια πράγματα; Δηλαδή να λέμε τέτοια πράγματα για το κορίτσι τώρα στα καλά καθούμενα; Γιατί μου λέτε να λέω τέτοια τώρα, γιατί;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή με έκδηλη την αμηχανία.

Στην συνέχεια η ίδια μίλησε και για την σχέση της με τον Διονύση Σχοινά και όπως δήλωσε οι δύο τους είναι καλύτερα από ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις των τριών μπήκαν στον «πάγο» καθώς τη δεκαετία του ’90 ο Διονύσης Σχοινάς ήταν ζευγάρι με την Έλλη Κοκκίνου, ωστόσο έκανε τελικά πρόταση γάμου και μάλιστα on air σε σόου της Ρούλας Κορομηλά στην Καίτη Γαρμπή με την οποία είχε ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα.

Η επική αντίδραση της Κοκκίνου στο ενδεχόμενο συνάντησης με Καίτη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά

Πάντως τον περασμένο Δεκέμβριο με αφορμή και πάλι την συνάντηση της Άννας Βίσση και της Δέσποινας Βανδή στον τελικό του Just the 2 of us, κάποιος χρήστης του Twitter σκέφτηκε να προτείνει μία νέα πρόκληση στον Νίκο Κοκλώνη. Ποια ήταν αυτή; Μία συνάντηση της Έλλης Κοκκίνου με την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Η ανάρτηση έγινε viral και μεταξύ εκείνων που την αναδημοσίευσαν ήταν και η Ελλη Κοκκίνου!