Εγκατάλειψη ανηλίκων – ΗΠΑ: Ζούσαν υποσιτισμένα μαζί με τα λείψανα του νεκρού αδερφού τους

Εικόνες βγαλμένες από ταινία τρόμου αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο Χιούστον του Τέξας στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε διαμέρισμα ύστερα από τηλεφώνημα ενός ανηλίκου ότι μαζί με τα δύο αδέρφια του ζουν εγκαταλελειμμένα εδώ και ένα χρόνο, ενώ το παιδί είπε πως στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα λείψανα του νεκρού αδερφού τους. Σύμφωνα με το KTRK, όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον διαμέρισμα στο Τέξας των ΗΠΑ δεν πίστευαν στα μάτια τους: Βρήκαν τρία παιδιά ηλικίας 15, 10 και 7 ετών σε άθλια κατάσταση, ενώ σε χώρο του διαμερίσματος βρέθηκαν τα λείψανα ενός άλλου ανηλίκου σε κοινή θέα και όχι καλυμμένα.

Τα λείψανα ανήκουν στον 9χρονο αδερφό τους, που έχασε τη ζωή του πριν από ένα χρόνο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ο 15χρονος ήταν αυτός που φρόντιζε τα αδέρφια του, ενώ αυτός ήταν που ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντάς τους πως εδώ και ένα χρόνο οι γονείς τους δεν ζουν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά αντικρίζουν καθημερινά τα λείψανα του νεκρού αδερφού τους.Και τα τρία παιδιά εμφάνισαν σημάδια υποσιτισμού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο σερίφης Εντ Γκονζάλες σημείωσε πως η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της κρατούνται και ανακρίνονται ήδη από την αστυνομία. Ο Γκονζάλες όταν αντίκρισε το μέρος που ζούσαν τα παιδιά χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή»: «Είμαι σε αυτή την δουλειά εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Sheriff Ed Gonzalez updating media at 3535 Green Crest. Three juveniles were found alone in a home, along with a deceased juvenile. Homicide investigators long with CPS and Child Abuse investigators are on scene. #HouNews pic.twitter.com/SpJXHbBswy

— HCSOTexas (@HCSOTexas) October 25, 2021