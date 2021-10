Ρόμπερτ Ντε Νίρο διαζύγιο: Τι θα… πάρει η πρώην σύζυγος από την περιουσία

Σχεδόν… άτυχη στάθηκε η πρώην σύζυγος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αφού η τελική απόφαση του δικαστηρίου ορίζει πως δεν δικαιούται όσα ήθελε από την περιουσία του ηθοποιού, μετά το διαζύγιό τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six η ίδια είχε ζητήσει το 50% της περιουσίας που απέκτησε ο διάσημος 78χρονος ηθοποιός όσα χρόνια ήταν μαζί. Τελικά, όμως, η Δικαιοσύνη δεν εγκρίνει το αίτημά της. «Κατά την διάρκεια του έγγαμου βίου τους, ο κος Ντε Νίρο απέκτησε μόνος του και χωρίς την συμβολή της συζύγου του, Γκρέις Χάιταουερ, όλη την περιουσία του καθαρά και μόνο με τα χρήματα που κέρδιζε από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες», αναφέρεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

