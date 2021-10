Χάμιλτον – Φερστάπεν Φόρμουλα 1: Απρεπής χειρονομία κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών

Χαμός στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix στο Ώστιν του Τέξας, αφού ο Max Verstappen αποκάλεσε ηλίθιο τον Lewis Hamilton και σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο στον Βρετανό. Οι δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου στη Φόρμουλα 1 έφθασαν τον ανταγωνισμό στα ύψη μόλις από τις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix του Ώστιν στο Τέξας, προετοιμάζοντάς μας για μια μεγάλη μάχη στον αυριανό αγώνα. Το συμβάν που ξεχώρισε συνέβη στη 2η φάση των ελεύθερων δοκιμών όταν ο Hamilton έφερε τη Mercedes του ρόδα-ρόδα με τη Red Bull του Verstappen, αναγκάζοντάς τον να φρενάρει και να αφήσει τον Βρετανό να περάσει.

Όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω βίντεο, αμέσως μετά το προσπέρασμα ο Ολλανδός αποκάλεσε «ηλίθιο» τον Hamilton και σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο κάνοντας την χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη σε όλον τον πλανήτη κίνηση…

Την ίδια στιγμή, από το team radio ακούγεται ο υπεύθυνος μηχανικός του Verstappen να του λέει «Μην ανησυχείς, αγνόησέ τον…».

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021