Άλεκ Μπάλντουιν – Κιμ Μπάσιντζερ: Ο θυελλώδης έρωτας και το διαζύγιο

Ο Άλεκ και η Κιμ έμειναν στην ιστορία ως το πιο σκανδαλώδες ζευγάρι του Χόλιγουντ. Φρέσκοι και οι δύο από τις αντίστοιχες επιτυχίες του The Hunt for Red October και του Batman, ο Άλεκ Μπάλντουιν και η Κιμ Μπάσιντζερ επιλέχθηκαν για το φιλμ The Marrying Man, μια ρομαντική κωμωδία εποχής που έγραψε ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, Νιλ Σάιμον, και Παραγωγή Walt Disney Studios. Αλλά αυτό που συνέβη εκτός οθόνης κατά τη διάρκεια της παραγωγής δεν ήταν για γέλια… τουλάχιστον για όσους συμμετείχαν στη δημιουργία της ταινίας.

Μήνες πριν από την κυκλοφορία του The Marrying Man’s στους κινηματογράφους στις 5 Απριλίου 1991, ένα συγκλονιστικό άρθρο στο περιοδικό Premiere το χαρακτήρισε ως «παραγωγή από την κόλαση» και έριξε μεγάλο μέρος της ευθύνης στα πόδια των δύο σταρ του – οι οποίοι πυροδότησαν ένα ειδύλλιο στα γυρίσματα. Αυτή η ιστορία, που γράφτηκε από τον John H. Richardson και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 1991, ήταν το πρώτο βήμα σε μια φρενίτιδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που επισκίασε την ίδια την ταινία, η οποία βγήκε και βγήκε από τις αίθουσες με πολύ κουτσομπολιό και… άδεια ταμεία!

Ο γάμος, το διαζύγιο και ο θυμός

Η Κιμ Μπάσιντζερ και ο Άλεκ Μπάλντουιν παντρεύτηκαν τελικά το 1993 και χώρισαν το 2002, δύο χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους. Το διαζύγιο τους ήταν επεισοδιακό με βασικό θέμα τη διατροφή της κόρης τους. Ο Άλεκ Μπάλντουιν έφτασε σε σημείο να πει τα εξής σκληρά λόγια στο ίδιο του το παιδί: «Είσαι ένα αγενές, απερίσκεπτο μικρό γουρούνι. Δεν δίνω δεκάρα που είσαι 12 ή 11 ετών ή ότι είσαι παιδί ή ότι ευθύνεται η μάνα σου για τη συμπεριφορά σου, αλλά με ταπείνωσες για τελευταία φορά με αυτό το τηλεφώνημα».

Η εξωφρενική αντίδρασή του έγινε πρωτοσέλιδο στα ταμπλόιντ και ο Άλεκ Μπάλντουιν, που έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για θυμό και ακραίες συμπεριφορές, κατηγορήθηκε για γονική αποξένωση και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Αποτέλεσμα ήταν να πληρώσει τρία εκατ. δολάρια σε δικαστικά έξοδα και να χάσει και την επιμέλεια του παιδιού. «Το διαζύγιο είναι δύσκολο για ένα παιδί, όπως κι αν το παρουσιάσεις. Το δικό μας ήταν δημόσιο και απαίσιο», δηλώνει η 62χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Net A Porter», εξηγώντας τις δραματικές επιπτώσεις που είχε στην ψυχολογία της 5χρονης, τότε, κόρης τους.

Ως εκ τούτου, αποφάσισε να την μεγαλώνει με αντισυμβατικό τρόπο, αφήνοντάς τη να κάνει ό,τι θέλει, ώστε να εξωτερικεύει όλα όσα ένιωθε ότι την καταπίεζαν: «Ήθελα απλώς να είναι ελεύθερη. Αν ήθελε να φέρει τους φίλους της στο σπίτι και να μουτζουρώσει τους τοίχους με μαρκαδόρους, για εμένα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα».

Η νέα ζωή και οι σχέσεις τώρα

Ο Άλεκ Μπάλντουιν παντρεύτηκε την τωρινή του σύζυγο, Χιλάρια, το 2012 έχουν έξι παιδιά, ενώ η Κιμ Μπάσιντζερ εχει μακροχρόνια σχέση με τον κομμωτή Μιτς Στόουν από το 2014. «Ο Άλεκ κι εγώ είμαστε κουλ τώρα, ωστόσο», παρατήρησε σε συνέντευξή της το 2016. «Η ζωή συνεχίζεται. Έχει περάσει αρκετός χρόνος που μπορεί ακόμη και να αστειευτεί για την καταστροφή που ήταν ο The Marrying Man. «Έκανα αυτήν την ταινία, The Marrying Man, όπου γνώρισα τον πρώην σύζυγό μου», είπε στην ίδια συνέντευξη.