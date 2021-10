Γκάμπι Πετίτο – σύντροφος: Στον Μπράιαν Λόντρι ανήκουν τα λείψανα που βρέθηκαν

Στον αγνοούμενο φυγά Μπράιαν Λόντρι, ο οποίος αναζητείτο για τη δολοφονία της συντρόφου του Γκάμπι Πετίτο ανήκουν τα λείψανα που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του FBI. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το πτώμα του Λόντρι βρέθηκε σε σημείο του πάρκου το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν καλυμμένο από νερό. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν επίσης το σακίδιο και το σημειωματάριο του. Η εξαφάνιση της Πετίτο τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφό της, έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί τις σαρωτικές έρευνες της αστυνομίας για να βρεθεί ο 23χρονος.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η Πετίτο είχε πέσει θύμα στραγγαλισμού, από ανθρώπινο χέρι. Τα σκυλιά τη βρήκαν μέσα στο νερό μετά από πολυήμερη αναζήτηση. Η 22χρονη είχε θεαθεί τελευταία φορά ζωντανή στις 26 Αυγούστου. Η σορός της ανακαλύφθηκε κοντά στο κάμπινγκ Spread Creek στο δάσος Μπρίτζερ-Τίτον, στο δυτικό Ουαϊόμινγκ. Η Πετίτο και ο Λόντρι ξεκίνησαν το ταξίδι τους στις αρχές Ιουλίου, από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM

— FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021