Γουάντα Νάρα – Ικάρντι απιστία: Ο χωρισμός που έγινε viral και η επανασύνδεση

Αίσιο τέλος στο… ξεκατίνιασμα Ικάρντι-Γουάντα Νάρα. Η Αργεντίνα μάνατζερ συγχώρεσε όπως φαίνεται τον άσο της Παρί, βάζοντας πάνω από όλους την οικογένειά της. Μάλιστα με ένα ποστάρισμα της φρόντισε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα στην «πέτρα του σκανδάλου», Τσίνα Σουάρες που θέλησε να διαλύσει τον γάμο της, λέγοντας: «Την οικογένειά μου τη φροντίζω εγώ, τις π….ες η ζωή». Mάλιστα, έχει επαναφέρει στον λογαριασμό της στο και το επίθετό Ικάρντι δίπλα στο πατρικό της.

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα μηνύματα του Μάουρο Ικάρντι με το 29χρονο μοντέλο, Τσίνα Σουάρες, η οποία του ζητούσε να συνευρεθούν ερωτικά, με τη Γουάντα Νάρα να τα ανακαλύπτει και να γίνεται έξαλλη. ”Κάποια μέρα πρέπει να βγούμε και να βρεθούμε ερωτικά εσύ και εγώ. Σε κάποιο μέρος όπου δεν θα σε γνωρίζουν χαχαχα”, έγραψε η Σουάρες, την οποία ο Ικάρντι είχε περάσει στις επαφές του ως CS.

Η Αργεντίνα σεξοβόμβα Γουάντα Νάρα, με ένα οργισμένο story αποκάλυψε πως χώρισε τον άσο της Παρί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι την απάτησε. Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Μία ακόμη οικογένεια κατέστρεψες για μία σκύλα». Πέρα από την «επίθεση», η «καυτή» Γουάντα Νάρα έκανε unfollow τον Αργεντίνο σούπερ σταρ και εξαφάνισε όλες τις κοινές τους φωτογραφίες από τον λογαριαμό της, διαγράφοντάς τες.

🚨⚽️ | NEW: Wanda Icardi, Mauro Icardi’s wife, has posted an instagram story translating to “another family you ruined for a bitch”, and has also unfollowed Mauro Icardi on the platform pic.twitter.com/O9D5oBrDF5

Να σημειωθεί ότι μόλις την Παρασκευή η Γουάντα Νάρα και οι δύο κόρες του ζευγαριού, Φραντσέσκα και Ιζαμπέλα Ικάρντι, βρέθηκαν στο γήπεδο, για να παρακολούθησαν το παιχνίδι της Παρί με την Ανζέ. Ωστόσο, η μέχρι πρότινος γυναίκα του μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από την πόλη του φωτός, με τον επιθετικό να να μην παρευρίσκεται στην σημερινή πρωινή προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν και να παραμένει σπίτι του, αφού δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Πολυπράγμων, δημοφιλής στην Αργεντινή και φρεσκοχωρισμένη… Γεννημένη στις 9 Μαρτίου του 1992 στο Μπουένος Άιρες, η 29χρονη Μαρία Εουχένια Σουάρες Ριβέιρο, κατά κόσμον, Τσίνα, πέρα από την εντυπωσιακή εξωτερική της εμφάνιση είναι και ιδιαίτερα πολυπράγμων και αρκετά δημοφιλής στην πατρίδα της. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την υποκριτική, το τραγούδι, τον χορό, το μόντελινγκ, καθώς και τη σχεδίαση ρούχων.

Η καριέρα της στην υποκριτική, ξεκίνησε από την επιτυχημένη παιδική τηλεοπτική σειρά του 2003 Rincon De Luz (Γωνιά του Φωτός) κι έκτοτε έχει συμμετάσχει σε αρκετά σίριαλ στην Αργεντινή όπως τα Amor Amo De Casa, Casi Angeles (Σχεδόν Άγγελοι), Los Unicos (Οι Μοναδικοί), 30 Dias Juntos (30 Μέρες Μαζί), Solamente Vos (Μονάχα Εσύ), Camino al amor(Δρόμος προς την αγάπη). Από την τηλεόραση μεταπήδησε και στον κινηματογράφο, σημειώνοντας την παρθενική της εμφάνιση το 2015 στην ταινία Abzurdah από το ομώνυμο βιβλίο της Σιέλο Λατίνι (Cielo Latin), ενώ ένα χρόνο αργότερα, πρωταγωνίστησε και σε δεύτερη ταινία το El Hilo Rojo (το κόκκινο νήμα) μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Μπενχαμίν Βικούνια.

Οι ανησυχίες της για την τέχνη δεν σταματούν βέβαια εκεί, αφού ήταν μέλος της πενταμελούς ποπ μπάντας Teen Angels, με την οποία και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία μέχρι το 2011 όταν και αποχώρησε από το συγκρότημα. Όσον αφορά τώρα την προσωπική της ζωή, από το 2015 ήταν παντρεμένη με τον Χιλιάνο ηθοποιό και επιχειρηματία, Μπενχαμίν Βικούνια, με τον οποίο μάλιστα έχουν αποκτήσει και ένα παιδί. Στα τέλη του Αυγούστου ωστόσο δημοσιοποίησαν το διαζύγιό τους, με την 29χρονη να είναι… ελεύθερη; Ή να έχει βρει όπως όλα δείχνουν τον έρωτα στο πρόσωπο του Μάουρο Ικάρντι.

Αναμφίβολα η ιστορία αγάπης της Αργεντίνας σεξοβόμβας, Γουάντα Νάρα και του επιθετικού της Παρί, Μάουρο Ικάρντι θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Μετά από ένα σκάνδαλο που ταρακούνησε συθέμελα τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το πρώην ερωτευμένο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 28 Μαΐου του 2014, αποκτώντας μάλιστα και δύο κόρες ως καρπό του έρωτά τους. Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram η 34χρονη σύζυγος και μάνατζερ του Ικάρντι έστειλε ένα μήνυμα αγάπης και αφοσίωσης, συνοδευόμενο από σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα, γράφοντας: «Επτά χρόνια γάμου. Σ ‘αγαπώ περισσότερο κάθε μέρα».

Throwback to when Icardi pulled off the biggest snake move ever on Maxi Lopez…

– Meets his childhood hero

– Become teammates & close friends

– Has an affair with Lopez's wife

– Gets Lopez's kids tattooed on his arm

– Marries Lopez's wife

What a finisher! 😅 pic.twitter.com/9UzGtJItNv

— Footy Accumulators (@FootyAccums) December 12, 2018