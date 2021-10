Εμιλιάνο Σάλα – αεροπλάνο: Ομολόγησε την ενοχή του ο άνθρωπος που είχε οργανώσει την πτήση

Ο Ντέιβιντ Χέντερσον, που ήταν αρχικά να κάνει την πτήση, παραδέχτηκε μέρος του κατηγορητηρίου, ομολογώντας ότι ήταν ο υπεύθυνος όταν το αεροπλάνο έλαβε πληρωμή για να πετάξει «χωρίς άδεια» στην μοιραία πτήση στην υπόθεση του Εμιλιάνο Σάλα. Ο εκ των βασικών υπόπτων της υπόθεσης που κόστισε τη ζωή του Αργεντινού άσου, Εμιλιάνο Σάλα, ο Ντέιβιντ Χέντερσον, παραδέχθηκε σήμερα (18/10) ενώπιον του δικαστηρίου ότι δέχτηκε να οργανώσει την πτήση που μετέφερε τον Σάλα παρότι το αεροσκάφος δεν είχε άδεια για να μεταφέρει επιβάτες.

A 66-year-old man has pleaded guilty to a charge in relation to the death of Argentine footballer #EmilianoSala in a light-aircraft crash in 2019, a British court heard on Monday https://t.co/nvO8NFXvpT pic.twitter.com/k8Q7gaafeF

— AFP News Agency (@AFP) October 18, 2021