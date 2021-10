Viral: Σε άθλια κατάσταση ο τραγουδιστής των Smash Mouth σε συναυλία

Μια… ιδιαίτερη συναυλία πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σάββατο το συγκρότημα Smash Mouth. Σε ένα βίντεο της εκδήλωσης, ο Χάργουελ φαίνεται να μπερδεύει τα λόγια του, να απειλεί το κοινό και να να χαιρετά ναζιστικά στο πλήθος. Η χρήστης του TikTok @doesthisfeelgood τράβηξε σε βίντεο την αξέχαστη για τους λόγους παράσταση κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ μπίρας Big Sip στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης και από τότε το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο δείχνει την μπάντα να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ο εκτός εαυτού Χάργουελ φαίνεται να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο και να χύνει επιδεικτικά τα ποτά του μπροστά στο κοινό, να παραπατά ενώ βρίζει πολλές φορές. «Θα σκοτώσω ολόκληρη την οικογένειά σου, το ορκίζομαι στον Θεό», φώναξε σε έναν από τους θαυμαστές του. «Πάμε στην Ελλάδα» φωνάζει στο τέλος χωρίς λόγο ο Χάργουελ, ενώ η αλλοπρόσαλλη στάση του συνέχισε σε όλη την συναυλία…

Who says Rock-N-Roll is dead?

Hahahaha!#smashmouth https://t.co/VYeBUZjNQv

— Steve Stone (@stonevoiceovers) October 11, 2021