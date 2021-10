Οσμάν Καβαλά Τουρκία: Πυρά κατά Ερντογάν

Eπειτα από τέσσερα χρόνια στη φυλακή χωρίς καταδίκη, ο Tούρκος εκδότης και μαικήνας, Οσμάν Καβαλά, ο οποίος έχει γίνει το «μαύρο πρόβατο» του καθεστώτος, εκτιμά ότι η κράτησή του είναι επιθυμία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Για μένα, ο αληθινός λόγος της παρατεταμένης κράτησής μου είναι η ανάγκη της κυβέρνησης να συντηρήσει το μύθο μιας ξένης συνωμοσίας πίσω από τις διαδηλώσεις του Γκεζί», το μεγάλο κύμα των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων του 2013, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ο Καβαλά σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, την οποία έδωσε από το κελί του μέσω του δικηγόρου του.

Ο 64χρονος, ένας πλούσιος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που έχει γεννηθεί στο Παρίσι, παρέμεινε υπό κράτηση στις αρχές Οκτωβρίου έπειτα από απόφαση ενός δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο υποστήριξε πως «δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για να αποφυλακιστεί». Ο Καβαλά είχε συλληφθεί αρχικά για τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση του Γκεζί -από το όνομα ενός πάρκου κοντά στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν ήταν τότε πρωθυπουργός. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος και για κατασκοπεία. Ο ίδιος ανέκαθεν αρνούνταν τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη. Θα εμφανιστεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου. «Αφού με κατηγορούν ότι πήρα μέρος σε μια συνωμοσία οργανωμένη από ξένες δυνάμεις, το να με απελευθερώσουν θα εξασθενούσε αυτό το μύθο και αυτό ασφαλώς δεν είναι αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση», υπογράμμισε.

All you need to know on the #OsmanKavala case via @NYTimes https://t.co/er0z4KJy6X

Σύμφωνα με τον Καβαλά, «ο συνωμοσιολογικός λόγος γύρω από τα γεγονότα του Γκεζί χρησιμεύει έκτοτε ως πλαίσιο αναφοράς για να ποινικοποιηθεί κάθε μορφή διαμαρτυρίας, ιδιαίτερα οι διαδηλώσεις φοιτητών». Αφού αθωώθηκε πέρυσι για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του 2013, συνελήφθη την επομένη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, κατηγορούμενος αυτή τη φορά ότι επεδίωξε να ανατρέψει την κυβέρνηση» κατά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς και για κατασκοπεία.

Ο λοχαγός Αλφρεντ Ντρέιφους, κατηγορούμενος για κατασκοπεία, είχε καταδικαστεί σε καθαίρεση και εκτοπισμό στη Γαλλική Γουιάνα στο τέλος του 19ου αιώνα, σε μια σε μεγάλο βαθμό αντισημιτική Γαλλία, πριν αποκατασταθεί το 1906.

Κατά την τελευταία παρουσία του σε ακροαματική συνεδρίαση δικαστηρίου στις 8 Οκτωβρίου, ο Οσμάν Καβαλά δήλωσε -μέσω βίντεο από το κελί του- πως οι κατηγορίες που τον βαρύνουν «είναι αδιανόητες». Εντούτοις, η Τουρκία έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να υποκύψει στις εντολές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που απαίτησε την απελευθέρωσή του τον Δεκέμβριο 2019. Τον περασμένο μήνα, το Συμβούλιο της Ευρώπης απείλησε την Αγκυρα με κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να αποφασιστούν κατά την προσεχή σύνοδό του (από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου), αν ο αντιπολιτευόμενος δεν έχει απελευθερωθεί μέχρι τότε.

A Turkish court today ruled to continue the trial of #OsmanKavala despite calls from the ECHR to release him. The decision could trigger infringement proceedings against Turkey in the Council of Europe. https://t.co/fiC5ymgXDz

