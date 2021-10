Λεωφορείο Ποσειδώνος – κακοκαιρία Μπάλλος: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ

Πρωτόγνωρες εικόνες προκάλεσε χθες στην Αττική η κακοκαιρία «Μπάλλος». Τα φωτογραφικά καρέ που δείχνουν αστικό λεωφορείο στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» να έχει σχεδόν βυθιστεί μέσα στα λασπόνερα εξαιτίας των έντονων φαινομένων προκαλούν σοκ. Το λεωφορείο Α1 εκτελούσε τη διαδρομή Πειραιάς-Βούλα, καλύφθηκε σχεδόν ολόκληρο από νερό με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατέβουν από το όχημα και να περπατήσουν μέσα στο νερό που έφτανε μέχρι τη μέση του σώματός τους, σχηματίζοντας «ανθρώπινη αλυσίδα».

Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.

