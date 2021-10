Έιμι Γουάινχαουζ – δημοπρασία: Πωλούνται τα προσωπικά της αντικείμενα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σε δημοπρασία θα διατεθούν τα προσωπικά αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Amy Winehouse Foundation για άτομα με προβλήματα εθισμού.

O oίκος Julien’s έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες αντικείμενα της αείμνηστης τραγουδίστριας τα οποία θα διατεθούν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα. Τα προσωπικά αντικείμενα της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας ξεπερνούν τα 800 συνολικά και ανάμεσα τους εκτός από το ρούχο που φόρεσε στην τελευταία της εμφάνιση, υπάρχουν προσωπικοί δίσκοι, βιβλία και παπούτσια.

Η συνολική τιμή τους υπολογίζεται πως θα φτάσει τα 2 εκατ. δολάρια! Ο υπεύθυνος της δημοπρασίας, Μάρτιν Νόλαν που ήρθε σε επαφή με τους γονείς της Έιμι Γουάινχαουζ είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μία δημοπρασία και να δουλεύεις με γονείς, οι οποίοι έχουν χάσει το παιδί τους. Τους πήρε πολύ καιρό να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και να προχωρήσουν στην ζωή τους, συνειδητοποιώντας τον χαμό της. Υπάρχουν μουσεία, οργανισμοί και συλλέκτες σε όλο τον κόσμο, που σίγουρα θα ήθελαν κάποια από τα αντικείμενά της για να κρατήσουν ζωντανή την ίδια και τις αναμνήσεις της», δήλωσε.

