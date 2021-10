Πέδρι: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με Μπαρτσελόνα

Χαρμόσυνη είδηση για τους οπαδούς της έχει επιτέλους η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η καταλανική ομάδα συμφώνησε με τον Πέδρι να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2026. Μάλιστα, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο twitter.

Εντύπωση, δε, δημιουργεί η ρήτρα αποδέσμευσης που τοποθετήθηκε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή και λέγεται πως αγγίζει το εξωφρενικό ποσό του 1 δισ. ευρώ., ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει και πόσο πολύτιμη είναι η ποδοσφαιρική αξία του Ισπανού παίκτη για την ομάδα.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️🇪🇸 #FCB

EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021