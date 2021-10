Στέφανος Τσιτσιπάς: Τι έγραψε στην κάμερα μετά τη νίκη του επί του Πορτέρο

Κάνοντας επίδειξη δύναμης κόντρα στον Πέδρο Μαρτίνεθ Πορτέρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 και προκρίθηκε με άνεση στον 3ο γύρο του Indian Wells. Μετά τη λήξη του αγώνα του λοιπόν, αποφάσισε να γράψει κάτι διαφορετικό στην κάμερα όταν έβαλε την καθιερωμένη υπογραφή που βάζουν οι νικητές.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε όρεξη για πλάκα μετά την νίκη του επί του Πέδρο Μαρτίνεθ Πορτέρο στον δεύτερο γύρο του Indian Wells και όταν ήρθε η στιγμή να υπογράψει στην κάμερα συνόδευσε την υπογραφή του με την φράση “Hotel California”, τον τίτλο του γνωστού τραγουδιού των “Eagles”. Ο λόγος της υπογραφής αυτής είναι βέβαια σαφής, αφού το Indian Wells διεξάγεται στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α.

"On a dark desert highway, cool wind in my hair" 🤟#BNPPO21 @steftsitsipas pic.twitter.com/auBpRhA9DT

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2021