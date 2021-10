Adele στη Vogue: Τα κιλά, το διαζύγιο και ο νέος της σύντροφος

Διπλή συνέντευξη στα περιοδικά Vogue Αμερικής και Βρετανίας έδωσε η Αντέλ αποκαλύπτοντας πως είναι εθισμένη στη γυμναστική ενώ μιλά και για το διαζύγιό της αλλά και το νέο της ειδύλλιο. Η 33χρονη τραγουδίστρια έγραψε ιστορία χθες ως η πρώτη διασημότητα που βρίσκεται ταυτόχρονα στο εξώφυλλο της βρετανικής και αμερικανικής Vogue, όπου μίλησε για τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της Σάιμον Κονέικ αλλά και την απώλεια βάρους της, για πρώτη φορά. Όσο για τη φωτογράφιση της συνέντευξης, ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Μιλώντας για τη απίστευτη απώλεια βάρους της – έχασε 45 κιλά- σε διάστημα δύο ετών, η Αντέλ είπε πως οφειλόταν «στο άγχος της. Και κάνοντας γυμναστική, θα ένιωθα καλύτερα. Ποτέ δεν αφορούσε την απώλεια βάρους, αλλά το να γίνω δυνατή και να δώσω στον εαυτό μου όσο περισσότερο χρόνο γίνεται κάθε μέρα χωρίς το τηλέφωνό μου. Εθίστηκα αρκετά σε αυτό. Γυμνάζομαι δύο με τρεις φορές την ημέρα». Η διάσημη τραγουδίστρια ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής με βάρη κάθε μέρα ή ακόμη και δύο φορές την ημέρα εάν το άγχος της έχει χτυπήσει κόκκινο – εδώ και τρία χρόνια.

Στην συνέντευξή της, η οποία είναι η πρώτη εδώ και πέντε χρόνια, η Αντέλ συζήτησε επίσης το διαζύγιό της με τον 47χρονο Σάιμον, λέγοντας ότι «τον άφησε» και πως «θα ήταν άθλιο εάν δεν έβαζε τον εαυτό της πρώτο». Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε το χωρισμό του τον Απρίλιο του 2019, με την Αντέλ να καταθέτει δικαστικά έγγραφα 5 μήνες αργότερα.

"It’s sensitive for me, this record, just in how much I love it," @Adele says of her new album. "I always say that 21 doesn’t belong to me anymore…This is my album. I want to share myself with everyone, but I don’t think I’ll ever let this one go."https://t.co/tlTIkRM6IS pic.twitter.com/7XNQ51NVBM — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 7, 2021

«Κατέρρευσε η ζωή μου σε ηλικία 30 ετών»

Αναφερόμενη στο χωρισμό της, είπε: «Όταν ήμουν 30 ετών, ολόκληρη η ζωή μου κατέρρευσε και δεν είχα καμία προειδοποίηση γι’ αυτό. Απλώς δεν ήταν πλέον το σωστό για μένα. Δεν ήθελα να καταλήξω όπως πολλοί άνθρωποι που γνώριζα. Δεν ήμουν δυστυχισμένη, αλλά θα γινόμουν δυστυχισμένη εάν δεν έβαζα τον εαυτό μου πρώτο. Αλλά ναι, δεν συνέβη τίποτα κακό ή κάτι τέτοιο». Αναφερόμενη στις συνέπειες του διαζυγίου της, είπε: «Ντρεπόμουν. Πραγματικά ντρεπόμουν. Αυτό το πράγμα, το να μην μπορείς να κάνεις κάτι να λειτουργήσει. Έχουμε εκπαιδευτεί ως γυναίκες να συνεχίζουμε να προσπαθούμε, ακόμη και από τις ταινίες που βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί. Εκείνη την εποχή, ράγιζε η καρδιά μου, αλλά στην πραγματικότητα το βρίσκω τόσο ενδιαφέρον τώρα. Το πώς μας λένε να το καταπίνουμε».

Ο νέος της σύντροφος

Επιστρέφοντας και πάλι στη συνέντευξη, η Αντέλ μιλά για πρώτη φορά για τον νέο της σύντροφο, τον Ριτς Πολ. Όπως λέει: «Έβγαινα σε ραντεβού και πριν τον Πολ, αλλά το μισούσαν. Το έβρισκαν πολύ αγχωτικό να βγαίνουν ραντεβού μαζί μου ή να είναι μαζί μου. Ενώ ο Ριτς δεν είναι έτσι. Νιώθω πως είναι τόσο συνειδητοποιημένο που δεν με νοιάζει πλέον ποιος το ξέρει. Είναι σπουδαίος. Είναι τόσο γαμ@@@ αστείος. Είναι τόσο έξυπνος».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ριτς και η Αντέλ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον περασμένο μήνα, όταν ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε σε δείπνο, ενώ τον Ιούλιο είχαν παραβρεθεί μαζί στον τελικό του ΝΒΑ. Έκτοτε έχουν κάνει γνωστή τη σχέση τους και στο Instagram, και έχουν «γνωρίσει ο ένας τα παιδιά του άλλου» και είναι «αχώριστοι» σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Αντέλ λέγεται ότι έχει ήδη γνωρίσει τον αθλητικό ατζέντη στον Άντζελο, τον 8χρονο γιο της με τον πρώην σύζυγό της, όπως και εκείνη περνά χρόνο με τα τρία παιδιά του συντρόφου της.

.@Adele is known for disappearing from the public eye for long stretches of time. This reemergence is different. Read our full November profile with the star: https://t.co/m9Tlqq2l1P pic.twitter.com/eKuPb9iDVD — Vogue Magazine (@voguemagazine) October 7, 2021

Πώς πήρε ο γιος της τον χωρισμό : «Γιατί δεν αγαπάς πια τον μπαμπά μου;»

Μιλώντας στη Vogue, η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη ζωή της με τον γιο της και είπε πως ηχογράφησε πολλά τραγούδια για το νέο της άλμπουμ για εκείνον. Όπως εξηγεί: «Απλώς ένιωσα ότι ήθελα να του εξηγήσω, μέσω αυτού του άλμπουμ, όταν εκείνος θα είναι στα είκοσι ή τα τριάντα, το ποια είμαι και γιατί επέλεξα εθελοντικά να διαλύσω ολόκληρη τη ζωή του αναζητώντας τη δική μου ευτυχία. Κάποιες φορές όλο αυτό, τον έκανε πραγματικά δυστυχισμένο. Και αυτό είναι πραγματικά μια πληγή για μένα που δεν ξέρω εάν θα μπορέσω ποτέ να θεραπεύσω».

Αναφέρθηκε επίσης στη στιγμή που ο γιος της Άντζελο την ρώτησε: «Δεν αγαπάς τον μπαμπά μου πια;» καθώς συζητούσαν για το διαζύγιο. Και εξηγεί: «Έχει τόσες απλές ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Όπως: ‘Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε ακόμα μαζί;’. Δεν είναι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν χωρίζουν. ‘Αλλά γιατί όχι;’ με ρωτά κι εγώ είμαι του τύπου, γαμ@@@ δεν ξέρω. Ή με ρωτά: ‘Γιατί δεν αγαπάς τον μπαμπά μου πια;’. Κι εγώ του απαντώ: ‘Τον αγαπώ, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του. Δεν μπορώ να δώσω να καταλάβει ένα εννιάχρονο τι σημαίνει αυτό».

It feels like the singer has turned up in the nick of time. In a world that can’t agree on much, perhaps we can once again agree on @Adele: https://t.co/wX75Ula9QN pic.twitter.com/rjPg1Py66F — British Vogue (@BritishVogue) October 7, 2021

Η Αντέλ παραδέχτηκε επίσης πως δυσκολευόταν να μιλήσει στο γιο της για το χωρισμό της, κάτι που της προκαλούσε τόσο πολύ άγχος, που ο θεραπευτής της, της πρότεινα να ηχογραφήσει τον εαυτό της όταν μιλούσε στον Άντζελο, για να θυμάται όσα είχαν ειπωθεί. Όπως λέει: «Προφανώς ο Σάιμον κι εγώ δεν μαλώσαμε ποτέ γι’ αυτόν ή για κάτι άλλο. Ο Άντζελο λοιπόν έλεγε: ‘Δεν το καταλαβαίνω’. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Υπάρχουν κανόνες που διαμορφώνονται στην κοινωνία για το τι συμβαίνει και δεν συμβαίνει σε έναν γάμο και μετά από έναν γάμο, αλλά είμαι πολύ πολύπλοκος άνθρωπος». Βέβαια, παρά τον χωρισμό τους, η Αντέλ δεν μετανιώνει, λέγοντας ότι επέλεξε τον «τέλειο άνθρωπο» για να κάνει παιδί.

Να σημειωθεί πως η Αντέλ οριστικοποίησε το διαζύγιό της τον Μάρτιο φέτος, μετά από δημοσιεύματα πως αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει διαμεσολαβητές για να χωρίσει την περιουσία της ύψους 190 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η στενή σχέση με το αλκοόλ και ο φόβος μην καταλήξει σαν την Έιμι Γουαϊνχάουζ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αντέλ αποκάλυψε πως ανησυχούσε ότι θα έβγαινε εκτός ελέγχου όπως η Έιμι Γουαϊνχάουζ. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως άρχισε να γίνεται διάσημη όταν πέθανε η Έιμι και είπε ότι είχε πάντα και η ίδια, μια στενή σχέση με το αλκοόλ. Όπως είπε: «Έγινα πραγματικά διάσημη όταν πέθανε η Έιμι Γουαϊνχάουζ, Και την παρακολουθήσαμε να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας. Είχα πάντα μια πολύ στενή σχέση με το αλκοόλ. Πάντα με γοήτευε το αλκοόλ. Είναι αυτό που κράτησε τον πατέρα μου μακριά μου. Πάντα ήθελα να μάθω τι είναι τόσο σπουδαίο σε αυτό».