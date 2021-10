Αφγανιστάν επίθεση: «Βλέπουν» ISIS-Κ πίσω από το “χτύπημα”

Δεκάδες είναι οι απώλειες από τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής σε τέμενος Σιιτών στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν, τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 140 τραυματίστηκαν, ενώ ορισμένοι εκτιμούν ότι οι απώλειες είναι πολύ μεγαλύτερες. «Έχουμε δεχθεί πάνω από 90 τραυματίες και πάνω από 15 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός θα αλλάξει. Εξακολουθούμε να παραλαμβάνουμε περισσότερους ανθρώπους» δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επιχειρηματίας της περιοχής έσπευσε στο περιφερειακό νοσοκομείο της Κουντούζ για να δει εάν οι γιατροί χρειάζονται αίμα και περιγράφει σκηνές φρίκης. «Είδα πάνω από 40 πτώματα. Τα ασθενοφόρα πήγαιναν πίσω στο σημείο της έκρηξης για να μεταφέρουν τους νεκρούς» είπε στο AFP. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης, με μια πολύ ισχυρή έκρηξη και μεγάλες απώλειες.

