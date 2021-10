Μικ Τζάγκερ – μπαρ: Πήγε για ποτό και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι Rolling Stones έδωσαν συναυλία στο Bank of America Stadium της Σάρλοτ στις ΗΠΑ. Το προηγούμενο βράδυ, βγήκε για μια μπυρίτσα ο Μικ Τζάγκερ, απόλαυσε το ποτό του στο Thirsty Beaver Saloon, έφυγε και κανείς δεν πήρε χαμπάρι πότε ήρθε, πότε έφυγε ακόμη και το αν ήταν εκεί! Ανάρτησε μια φωτογραφία της Αυτού Διασημότητάς του στον λογαριασμό του στο Twitter. Την είδε ο Jeremy Markovich, δημοσιογράφος μεταξύ πολλών άλλων στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, και στο North Carolina Rabbit Hole έγραψε ρεπορτάζ της αναζήτησής του για αυτόν τον γρίφο: ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον πλανήτη πάει κάπου και παραμένει άγνωστος μεταξύ αγνώστων.

“Εντόπισα, στο Twitter, δύο που είχαν πάει για ποτό στο Beaver χτες βράδυ” γράφει ο Markovich. “Ο ένας απ’ αυτούς, ο Zach Curtis, ήταν εκεί κι έφυγε γύρω στις 11 παρά τέταρτο και νομίζει ότι ο Τζάγκερ θα ήταν εκεί αφότου ο ίδιος είχε φύγει. Ο άλλος, ο Joshua Stone, έφτασε γύρω στις 10 παρά δέκα και μια ώρα αργότερα πόσταρε μια φωτογραφία με λεζάντα “Για ποτό στο The Thirsty Beaver στη Σάρλοτ”. Ωστόσο! Ο Joshua νομίζει ότι ο Jagger θα είχε ήδη φύγει την ώρα που έφτασε εκεί ο ίδιος”.

Έψαχνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Markovich όλο το βράδυ να βρει άκρη. Κανείς δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Το πρωί της επομένης, στις 8:33 έβαλε τη φωτογραφία του Τζάγκερ στο Photoshop, την έκανε πιο φωτεινή αναζητώντας ίχνη. Κοίταζε τη φωτογραφία ενός μοναχικού άντρα να πίνει μόνος του μια μπύρα, κι όλοι συνέχιζαν γύρω του να κάνουν ό,τι έκαναν και να μη δίνουν πεντάρα.

Τη φωτογραφία την κοίταζε και ο Brian Wilson, ο ιδιοκτήτης του μπαρ, που κι αυτός δεν είχε ιδέα ότι το προηγούμενο βράδυ είχε πάει εκεί ο Τζάγκερ για μπύρα. “Δεν ήμουν εκεί. Το έχασα. Έβαζα τη μικρή μου κορούλα να κοιμηθεί” είπε στον Markovich. Είχε φύγει από το Beaver γύρω στις 5 και επέστρεψε γύρω στις 12 παρά τέταρτο. Και ούτε κουτσομπολιά, ούτε κουβέντες για το ότι ο Τζάγκερ ήταν εκεί. “Δεν ξέρω καν πότε ακριβώς ήταν εκεί. Μεταξύ 10 και 11, νομίζω” είπε ο Wilson. Έλα που, όπως ανακάλυψε ο Markovich, η παρέα στα αριστερά του Τζάγκερ όπως κοιτάζουμε τη φωτογραφία έμεινε μέχρι το κλείσιμο. Τακτικοί θαμώνες, και ο Wilson τους ξέρει. Ο ένας απ’ αυτούς κοιτάζει προς έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του ροκ που περπάτησαν πάνω σ’ αυτή τη Γη· χαμογελάει και δεν έχει ΙΔΕΑ τι βλέπουν τα μάτια του.

Ο Markovich ρώτησε τον Wilson αν θα μπορούσε να μιλήσει με έναν από αυτούς τους τακτικούς θαμώνες. “Ω, όχι. Θα παίζουμε με τον πόνο τους” είπε ο ιδιοκτήτης, ξέροντας ότι είχαν εισιτήρια για τη συναυλία. “Θ’ ακουμπήσουν 400 δολάρια για εισιτήριο στη συναυλία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Μικ Τζάγκερ όταν μπαίνει απ’ την πόρτα” πρόσθεσε. Ούτε η μπαργούμαν αναγνώρισε τον Μικ Τζάγκερ. “Είναι μικρή” σχολίασε ο Brian Wilson.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII

— Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021