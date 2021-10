Ντάνιελ Κρεγκ – Ράμι Μάλεκ: Η πιο πρωτότυπη σκηνή έλαβε χώρα στα backstage

Μπορεί η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» να έκρυβε εκπλήξεις για τους θεατές, όμως η πιο πρωτότυπη σκηνή έλαβε χώρα στα backstage. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός Ράμι Μάλεκ, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τον πρωταγωνιστή, Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία Bohemian Rhapsody μίλησε στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert και αναφέρθηκε στην συγκεκριμένη σκηνή, εξηγώντας το πώς προέκυψε.

«Καθόμασταν σε ένα τραπέζι με τις ώρες και προσπαθούσαμε να βρούμε νέες ιδέες. Ξαφνικά, με άρπαξε, με σήκωσε σχεδόν και δώσαμε ένα παθιασμένο φιλί. Δεν κατάλαβα αν ήταν δική του ή δική μου πρωτοβουλία, όμως έγινε. Τότε, κράτησα την ανάσα μου, κοίταξα ντροπαλά κάτω και του είπα: “Οπότε, τώρα είμαι το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ;”», περιέγραψε με χιούμορ ο ηθοποιός. Αν και το φιλί τους δεν καταγράφηκε στην κάμερα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν είχε προβληθεί στο «No Time To Die», θα αποτελούσε ένα από τα highlights της ταινίας, αφού το κοινό δεν θα περίμενε σε καμία περίπτωση μία τέτοια σκηνή με τον διάσημο πράκτορα 007.

«Το αστείο είναι ότι έτσι σπάει ο πάγος, οπότε φιλάω όλους τους άντρες συμπρωταγωνιστές μου

Ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν δίστασε σε δήλωσή του να μιλήσει κι εκείνος για το «διάσημο» πλέον, φιλί, αναφέροντας ότι τους βοήθησε στην επόμενη σκηνή τους. «Το αστείο είναι ότι έτσι σπάει ο πάγος, οπότε φιλάω όλους τους άντρες συμπρωταγωνιστές μου. Καταφέραμε μετά από αυτό, να γυρίσουμε μία σκηνή, που ήταν μεγάλη πρόκληση. Εγώ τον άρπαξα εκείνη την ώρα, ο Ράμι είναι κάπως μικρόσωμος, δεν ξέρω τι πυροδότησε το φιλί, ποιος το ξεκίνησε, αλλα συνέβη. Αντέδρασε πολύ γρήγορα και μου είπε: “Οπότε, αυτό με κάνει κορίτσι του Μποντ;», δήλωσε ο ηθοποιός, χωρίς ίχνος δισταγμού.