ΠΑΟΚ: Με αλλαγές κόντρα στη Σλόβαν

Τρεις αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, επιλέγοντας να δώσει «ανάσες» στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του με γνώμονα και το εκτός έδρας ματς με τον ΟΦΗ!

Κάτω από τα δοκάρια παραμένει σταθερά ο Πασχαλάκης με τετράδα στην άμυνα τους Σίντκλεϊ, Μιχάι – Μιχαηλίδη και Τέιλορ, με τους Εσίτι – Σβαμπ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τον Αουγκούστο στο «δέκα» και τους Μιτρίτσα – Αντρίγια στα άκρα.

Στην κορυφή της επίθεσης ο Άκπομ!

#Starting11 Our starting line up against @SKSlovan at Toumba Stadium @europacnfleague #PAOKSKSB #UECL #PreGame pic.twitter.com/LJMTcij1Nh

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 30, 2021