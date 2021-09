Μασούτης: Κορυφαία διάκριση

Η εταιρεία Μασούτης απέσπασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης Impact BITE Awards 2021, η οποία την ανέδειξε ως «Η πιο ψηφιακή εταιρεία της χρονιάς» – Most Digitalized Company of the Year 2021. Η ιδιαίτερα τιμητική αυτή διάκριση καταδεικνύει ότι η εταιρεία εδραιώνεται στην κορυφή της καινοτομίας και του τεχνολογικού μετασχηματισμού στη χώρα μας, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις της στον τομέα αυτόν. Εκκινώντας από την ανάγκη υπέρβασης των πρόσφατων δυσχερειών που δημιούργησε η πανδημία και με γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της, η Μασούτης απαντά δυναμικά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

4 Gold

Η αναγνώριση των προσπαθειών της από τον υψηλότατου κύρους θεσμό των BITE Awards επιστεγάζεται επιπλέον από την απονομή τεσσάρων χρυσών βραβείων στο Τμήμα Πληροφορικής της εταιρείας:

Στην κατηγορία Business Intelligence & Analytics για το έργο «Masoutis Analytics».

Στην κατηγορία Ηλεκτρονικό Εμπόριο για το έργο «Masoutis – Eshop».

Στην κατηγορία Λιανεμπόριο για το έργο «Smart Retail: from Digitized Market Research to Location Analytics».

Στην κατηγορία ERP Συστήματα για το έργο «ERP New Generations for Masoutis».

1 Silver

Στην κατηγορία «Network & Communications» απέσπασε βραβείο Silver η Ηewlett Packard Enterprise (HPE) για το δικτυακό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας που – σε συνεργασία με την Dataways Α.Ε. – δημιούργησε για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με τις καινοτόμες λύσεις της HPE Aruba. Η Μασούτης, με εφαλτήριο τη θεσμική αυτή αναγνώριση των προσπαθειών της και την κατάταξη και εδραίωσή της στην κορυφή του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί και να επενδύει με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της.