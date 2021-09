CEO Google – Σούνταρ Πιτσάι: Ο Ινδός και οι “5 μπάλες”

Όταν τον Δεκέμβριο του 2019, ο Sundar Pichai, διαδεχόμενος τον συνιδρυτή Larry Page έγινε ο νέος CEO της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του παγκόσμιου επιχειρείν, όντας πλέον ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Ξεκινώντας από το μηδέν, ο Sundar Pichai όχι μόνο κατόρθωσε να ενταχθεί στο δυναμικό της Google το 2004, αλλά γρήγορα ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Το 2015, έγινε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πίσω από τη διάσημη μηχανή αναζήτησης ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα πήρε στα χέρια του το τιμόνι και της μητρικής Alphabet.

Η επιτυχημένη σταδιοδρομία του Sundar Pichai, φυσικά συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CEO μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι αποφάσεις που έλαβε από τα τέλη του 2019 κρίνονται απόλυτα επιτυχημένες. Τα έσοδα της Alphabet το 2019 άγγιξαν τα 162 δισ. δολάρια, σχεδόν τα διπλά από το ρεκόρ των 74,9 δισ. δολαρίων, το 2015, τη χρονιά δηλαδή που ο Pichai έγινε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Google.

Ο Sundar Pichai γεννήθηκε στην περιοχή Τσενάι της Ινδίας το 1972. Ο πατέρας του ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός στην βρετανική General Electric Company (συνωνυμία με τον γνωστό αμερικανικό όμιλο) ενώ η μητέρα του εργαζόταν ως στενογράφος. Ο Pichai μεγάλωσε χωρίς τηλεόραση ή αμάξι. Η οικογένεια ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα δύο δωματίων, με τον μικρό τότε Sundar να κοιμάται στο πάτωμα του σαλονιού μαζί με τον μικρότερο αδελφό του.

