Γυναικοκτονία Ρωσία: Σκότωσε την sex coach σύζυγό του γιατί “έβγαζε περισσότερα χρήματα”

Αποφασισμένος να κόψει το νήμα της ζωής της γυναίκας ήταν ο 24χρονος Ρώσος Rustam Mursalov καθώς την ζήλευε παράφορα. Κυρίως επειδή έβγαζε πολλά χρήματα ως sex coach. Αφού σκότωσε τη μητέρα και σύζυγο των δύο παιδιών του, με μαχαιριές στο κεφάλι, πέταξε το πτώμα της από τον 13o όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου στην Αγία Πετρούπολη. Το έγκλημα πάθους και ζήλιας συγκλονίζει τη Ρωσία με τον 24χρονο να παραδέχεται στις ρωσικές αρχές ότι είναι ο δολοφόνος της 25χρονης συζύγου του, Alexandra Mursalova, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail». Η άτυχη μητέρα είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της, personal trainer στο επάγγελμα. Μάλιστα είχε γράψει ότι την είχε απειλήσει ότι θα την μαχαιρώσει.

Η Alexandra Mursalova συνεργαζόταν με πλούσιους πελάτες στην Αγία Πετρούπολη. Υποστήριζε ότι μπορούσε να «διδάξει στους ανθρώπους πώς να αγαπούν», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω το πρόβλημα σε 15 λεπτά. Λύνω τα πάντα σε τέσσερις συνεδρίες». Η 25χρονη Ρωσίδα δεν δίστασε να μιλήσει στους ακολούθους της για την κρίση στο γάμο της κι ότι ο άνδρας της την είχε απειλήσει ουκ ολίγες φορές ότι θα την σκοτώσει. Κι όχι μόνο αυτήν αλλά και τα παιδιά τους, ηλικίας επτά και δύο ετών.

«Χτύπησε την πόρτα, λέγοντας ότι θα με σκοτώσει και μετά ότι θα σκοτώσει τα παιδιά», ήταν ένα από τα μηνύματά της στα social media. «Πήρα τα παιδιά και άλλαζα σπίτια αλλά ερχόταν κάθε βράδυ, χτύπαγε την πόρτα, μας ξυπνούσε και τρόμαζε τα παιδιά», είχε γράψει. Δεν ήταν πάντως σαφές εάν η νεαρή μητέρα ανέφερε αυτή τη συμπεριφορά στην αστυνομία ή είχε ζητήσει προστασία από τις αρχές. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, τους ακολούθους της ότι ήξερε πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Russian 'sex coach' was repeatedly stabbed in the head by her 'jealous' husband https://t.co/dkym0fS4ps

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2021